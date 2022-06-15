Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (3)



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği, Acıpayam ilçesinde kaybolan ve yanmış cesetleri Serinhisar ilçesindeki bir su kuyusunda 2 gün boyunca süren kazı çalışması sonrası 24 metre derinlikte bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yle ilgili yazılı açıklama yaptı. 9 Haziran'da kaybolan İsmail Yalçın'ın ailesinin kayıp başvurusu yaparak, hayatından endişe ettiğini bildirdiği belirtilen açıklamada, "Yapılan çalışmalar ve incelenen kamera kayıtlarından, kayıp İsmail Yalçın'ın ve arkadaşı Hasan Akköse'nin kullandıkları araçla Serinhisar ilçesine doğru gittikleri tespit edilmiştir. Genişletilen tahkikat neticesinde, kayıp 2 kişinin kullandıkları aracın Serinhisar ilçesi ormanlık alanda terk edilmiş olarak bulunması üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kayıp Yalçın ve Akköse'nin önceden husumetli oldukları başka bir kişiyle karşılaştıkları bilgisine ulaşılmıştır. Kayıp 2 kişinin öldürülmüş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe ve bilgilere dayalı olarak yapılan araştırmalarda, olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında, kayıp 2 kişiyi öldürdükleri ve cansız bedenlerini Serinhisar ilçesi Ovacık mevkinde bulunan boş arazi içerisinde bulunan yaklaşık 24 metre derinliğindeki boş su kuyusuna yakarak attıkları, kuyunun bir kısmını kendi imkanları ile doldurdukları tespit edilmiştir. Kayıp kişilere ait bedenleri bulmak için iş makineleri ve itfaiye görevlilerinin de dahil olduğu arama çalışmalarına başlanmıştır. 15 Haziran'da saat 04.30 sıralarında kayıp İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kuyu içerisinde ulaşılmıştır" denildi.

Açıklamada gözaltına alınan şüphelilerden 7'sinin 'birden fazla kişiyle kasten öldürme' suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandıkları da belirtildi. Kuyudan ve kazı çalışmalarından fotoğraf ve video da paylaşıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-15 17:01:36



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