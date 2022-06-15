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Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü

DHA

Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, komşusu Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeğini tüfekle öldüren Süleyman T. (68) polis tarafından gözaltına alındı. Süleyman T.'nin daha önce Totan'ı ve 'Paşa' ismini verdiği köpeğini öldürmekle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Deliktaş Mahallesi'nde oturan Emel Totan, iki ay önce bir sokak köpeğini sahiplendi. Zemin katta oturan Totan ile bodrum kattaki komşusu Süleyman T. arasında bu nedenle tartışa çıktı. Süleyman T., Totan ve sahiplendiği köpeği öldürmekle tehdit etti. O anlar Emel Totan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Totan, köpeği, evinde beslemeye başladı.
Dün akşam saatlerinde binanın bodrum katından gelen silah sesi üzerine aşağıya inen Emel Totan, köpeğini merdivenlerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis köpeğin başından tüfekle vurulup öldürüldüğünü belirledi.
Emel Totan'ın şikayeti üzerine köpeği öldürdüğü iddia edilen Süleyman T. gözaltına alındı. Totan, Süleyman T.'nin daha önce kendisini ve köpeği öldürmekle tehdit ettiği kamera görüntülerini de polise teslim etti. Süleyman T.'nin olayda kullandığı ve ruhsatı eşinin üzerine olduğu iddia edilen tüfeğe de el konuldu. Köpek ise otopsi için belediye kliniğine götürüldü. Köpeği öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilen Süleyman T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Emel Totan, alt komşusu Süleyman T.'nin kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini belirtip, "Paşa, sokak köpeğiydi, sahiplendim. Evimde besliyordum. Tuvalet ihtiyacını gidermek istediğinde dışarı çıkıp, tekrar dönüyordu. Mahalledeki herkes biliyor, çok zararsız bir köpek. Dün akşam tuvalet ihtiyacı için yine çıkmıştı. Gök gürültüsünden korkmuş ve bodrumdaki merdivenin altına saklanmış. Süleyman T., iki ay önce bodrum kata taşındı, zaten 2 aydır da köpeklerle uğraşıyordu. Bıçak ve silahla sürekli beni tehdit ediyordu. 'Yaşlı' diye şimdiye kadar şikayet etmemiştim. Dün köpeğim saklanırken öldürmüş" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-06-15 17:36:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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