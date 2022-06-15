Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (4)

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KUYUDA CESETLERİ BULUNAN İKİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde üzeri toprak ve taşlarla kapatılan su kuyusunda yapılan iki gün süren kazı çalışmasında bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'nin cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailelerine teslim edildi. Hasan Akköse'nin cenazesi Serinhisar ilçe mezarlığında, İsmail Yalçın'ın cenazesi ise Acıpayam ilçesinin Dedebağ Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-15 22:12:05



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