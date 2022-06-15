Daha önce tehdit ettiği komşusunun köpeğini tüfekle öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, komşusu Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve silahla tehdit suçundan gözaltına alınan Süleyman Teksoy, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının silahla tehdit ve mala zarar vermek suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği Süleyman Teksoy, 'Silahla tehdit ve mala zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-15 22:15:01



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