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Bir ailenin yok olduğu kazada ölü sayısı 4’de yükseldi Aynı aileden 3 kişinin öldü kazada ağır yaralanan Muhammed, yaşam mücadelesini kaybetti

İHA

Denizli'de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu evli çiftin ve babalarının öldüğü kazada, hastanede tedavisi devam eden Muhammet Tuncer'de 4 gün sonra hayatını kaybetti. Ölü sayısının 4'de yükseldiği kazada 1 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Bir ailenin yok olduğu kazada ölü sayısı 4’de yükseldi Aynı aileden 3 kişinin öldü kazada ağır yaralanan Muhammed, yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli’de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu evli çiftin ve babalarının öldüğü kazada, hastanede tedavisi devam eden Muhammet Tuncer’de 4 gün sonra hayatını kaybetti. Ölü sayısının 4’de yükseldiği kazada 1 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.

DenizliMuğla Karayolu’nda 12 Haziran 2022 Pazar günü meydana gelen kazada, Baver F. (35) idaresindeki 35 ZK 786 plakalı tır, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer (30) hakimiyetindeki 20 DD 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, yolcu konumundaki babası Mehmet Tuncer (53) ve hastaneye kaldırılan eşi Filiz Tuncer (29) hayatını kaybetti, sürücünün kardeşleri Muhammet Tuncer (28) ve İsmail Tuncer (26) ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan 4 gün sonra acı haber geldi. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi İsmail Tuncer’in ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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