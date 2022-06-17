Duke Üniversitesi öğretim üyesinden ‘Etkili Takım Çalışması’ tavsiyeleri

– Amerika’nın Duke Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, TEKNOFEST’e katılan PAÜ takım üyeleri ile Pamukkale Teknokent’te yer alan firma yetkililerine ‘Etkili Takım Çalışması’ konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.



Pamukkale Teknokent Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Mesut Aydınlı, TEKNOFEST yarışmalarında derece elde eden ve yarışan PAÜ Takım Üyeleri, Pamukkale Teknokent’te bulunan firma yetkilileri katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Pamukkale Teknokent başta olmak üzere tüm üniversitemizin her alanda değerlenmesi için yoğun gayretler sarf ediyoruz. Bu gayretlerimizin semeresini almaya başladık. Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST’te Üniversitemizin takımlarının başarıları, derece elde etmiş çalışmaları var. Takımlarımıza tam destek vererek bu sene de inşallah Samsun’da 24 takım ile finallerde yarışmanın heyecanı içindeyiz. Samsun’da yine Pamukkale Üniversitesi’nin yerini başarılı şekilde temsil edeceğiz. Amacımız şudur ki; bilen mi, okuyan mı, gidip gören mi konusunda. Ben tabi bu konuda tarafımdır ve gidip görme tarafındayımdır. Geçen gün yine öğrenci buluşmalarımızda özellikle öğrencilerimizin burada eğitimlerini görüp, işin makyaj kısmını halledip Avrupa’yı Amerika’yı görmelerini arzu ettim. Bugün de Amerika’yı görüp orada halen yaşamını akademik hayatını devam ettiren ve Türkiye’de şu an Denizli’de bulunan bir hocamızı bizlere tecrübelerini aktarmak üzere davet ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı buraya kadar teşrif etti. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen sene İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’e gittik. Dediler ki Aziz Sancar gençlerle buluşuyor. Ben de buradan hareketle dedim ki, gençlerimize bu tür fırsatlar oluşturmalıyız. Hüseyin Yıldırım hocamız da bugün buraya gençlerle buluşmak ve tecrübelerini onlarla paylaşmak üzere davetimizi kabul edip buraya teşrif ettiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Başarı ortaktır ama gayret kişiseldir.”

Takım çalışmasının kültürümüzde son derece önemli olduğunu vurgulayarak sunumuna başlayan Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, dilimizde de bu konuda çok fazla sayıda deyim ve atasözü olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yıldırım, gerçekleştirdiği sunumda şunları aktardı:

“Günümüzde projeler çok yönlü ve karmaşık bu yüzden takım çalışmasına eskiden olduğundan daha önemli Amerika’da yapılan çalışmaya göre özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de takım çalışmasının önemi ortaya çıkmıştır. ArGe ve bilimsel çalışmalarda da disiplinler arası çalışma arttı. Özgeçmişlerde de takım çalışmasının önemi ortaya çıkıyor. Karşılıklı güven bu çalışmada en büyük problem bu problemler kendini üzerine düşeni yapmamak ve koordinasyon problemine sebep oluyor. Bu problemleri kısaca analiz etmek istiyorum. Bazı projelerde herkesin yapacağı iş belli iken bazılarında ise herkes ortak bir alanda çalışıyor. Başarı ortaktır ama gayret kişiseldir. Gayretin ölçülememesi takım çalışmasında asıl problemdir. Birbirimizin eforlarını ölçemiyoruz. Bu da bizim takım arkadaşımıza olan güvenimizi sarsıyor. Takım üyeleri birbirilerini denetleyebilirler. Takım elemanları farklı kabiliyetlerde ise bunları farklı takımlara dağıtmak önemlidir. Profesyoneller aynı takımda olursa o da verimi düşürür. Sorumluluktan kaçan insan yanına profesyonel kişiyi alırsa bu koordinasyonu oluşturuyor. Benim yapacağım işi o da yapar diyemez.”

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