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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli turizminde dijital çağ başlıyor

İHA

Denizli turizminde dijital çağ başlıyor

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak için hazırladığı projeler, dijital turizme yön veriyor.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022 yılı itibariyle hayata geçirdiği "Turizmde Destinasyon Yönetimi", "Şehrimi Mobil Uygulamayla Keşfediyorum" ve "Dernek Kamu Elele Projelerle Birlikte" projeleri ile turizme katkı sağlayacak ve dijitalleşmeye yön verecek üç önemli projeye imza attı.

“Turizmde Destinasyon Yönetimi” projesinde turizm sektöründe rol oynayan önemli tüm paydaşlardan ve 19 ilçe belediyesinden toplam 60 kişiye “turizm destinasyonu, turizmde pazarlama, turizmde yeni trendler nedir, turizm destinasyon noktaları nasıl geliştirilebilir” konularında eğitim ve danışmanlık sağlanacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, “Projeyle turizmin geliştirilmesine ile ilgili yeni yol haritası oluşturulması planlanmaktadır. ‘Dernek Kamu Elele Projelerle Birlikte’ projesi ile tüm kurum ve kuruluşlar, STK’ler ile büyük bir uyum içerinde yol almak hedeflenmekte. Denizli ilinin turizm potansiyellerinin geliştirilmesi, destinasyon çeşitliliğinin artırılması, turizmin dört mevsime yayılması, ilimizin turizm potansiyellerinin tanınırlığı ve bilinirliliğinin artırılması, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması, bilinen turistik mekanları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere yeni alternatif ziyaret alanları oluşturulması ve bunun sonucu ile de yerli ve yabancı turistlerin konaklamalı ziyaretlerinin artırılması başlıca hedeflerimizdir. Turizm alanında faaliyet gösteren tüm aktörlerin sağlanacak olan eğitim ve danışmanlık hizmeti ile mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi ve dolayısıyla da ilimizdeki turizminin sürdürülebilir bir anlayışla çeşitlendirilmesi, iyileştirilmesi ve sezonun tüm yıla yayılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. İlimizdeki bulunan turizm değerlerinin geliştirilerek sektörde tanıtımının daha nitelikli halde yapılması ilimizin turizmdeki pazar payını artırarak marka değeri oluşturmasına katkı sunacaktır. ‘Dernek Kamu Elele Projelerle Birlikte’ projesi ile kültür ve turizme katkı sunacak yerel aktörlerden biri olan STK'lerin proje hazırlama ve hibe kaynaklarından yararlanma kapasitelerini arttırmak, turizm ve kültür alanında gerçekleştireceği faaliyetleri daha nitelikli hale getirilebilmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olmak, ihtiyaçları yerinde ve doğru saptamak, uygun hibe kaynaklarını bölgemize kazandırmak, nitelikli ve kabul edilme potansiyeli yüksek projeler hazırlamak amaçlanmıştır” dedi.

“Dijital dönüşüm süreçlerinde turizm alanında iyi uygulamaların geliştirilmesinin yolu açılıyor” diyen Akyol, “Dijital dönüşüm süreçlerinde turizm alanında iyi uygulamaların geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olduğu ‘Şehrimi Mobil Uygulamayla Keşfediyorum’ projesini hayata geçirdik. İlimizin bölge ve ülke ekonomisine katkısının artırılmasını hedefleyen ‘Şehrimi Mobil Uygulamayla Keşfediyorum’ projesinde, mobil cihaz uygulaması geliştirme eğitimi verilmesi sağlanacak. Projeye başvuru yaparak programlama bilgisine göre seçilen 23 öğretmene verilecek olan Flutter Programlama Dili eğitimi ile android cihazlardan ücretsiz olarak indirilip kullanılabilecek bir uygulama geliştirilecektir. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen mobil cihaz uygulamasına Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilimizin tarihi, coğrafi ve kültürel ögelerini barındıran, turizm destinasyonlarının metin ve görselleri eklenecektir. Daha sonra hazırlanan uygulama daha sonra Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilecektir. Bu üç önemli projemizin de ilimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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