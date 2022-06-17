Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü Viraja hızlı giren hafriyat kamyonu devrildi

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Denizli’de viraja hızlı giren hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu tonlarca talaş yola dökülerek trafiği kapattı.



Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; talaş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu viraja hızlı girerek devrildi. Kaza sonrası tonlarca talaş yola döküldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saatler boyunca trafiğe kapatılan yol, tırın kaldırılmasıyla açılırken, yola dökülen talaşlar ise görevliler tarafından başka bir araca yüklendi.

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