El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başladı

Merkezefendi Belediyesi’nin ikinci kez düzenlediği El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’nin açılışı törenle yapıldı. Üretici kadınlara her zaman destek olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Üretmeye devam eden kadınları canı gönülden destekliyoruz. Festivalimiz bütün kadınlarımıza umut olsun” dedi.



Merkezefendi Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinlikleri çerçevesinde ikinci kez düzenlediği El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’nin açılışı yapıldı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, üreten bir belediye olduklarını aynı zamanda üreticiye de destek olduklarını ifade ederek, “Geleneksel hale getirmeye çalıştığımız El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivalimizi ikinci kez gerçekleştiriyoruz. Bizler de çok mutlu ve heyecanlıyız. Geçen yıl ilk kez düzenlediğimiz festival o kadar güzeldi ki hem kadın girişimci sayımız arttı hem de talep çok fazla oldu. Kadınlarımız için bu festivali yapmak bizim için adeta zorunlu oldu” diye konuştu.



“Üreten kadınları canı gönülden destekliyoruz”

Merkezefendi'de kadınlara pozitif ayrımcılığın olduğunu söyleyen Başkan Doğan, kadının her alanda özgür olması gerektiğini ifade etti. Doğan, “Hem kadın girişimciler hem de el emeğiyle çalışıp evde üreten kadınlarımızın birçok çeşitte ürünleri var. Kadınlarımız için burada fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Merkezefendili kadınlara pozitif ayrımcılığımız var. Çünkü kadın mutlu olursa, kadın özgür olursa ailede o refah oluşur, çocuklarımız ona göre yetişir. Bu anlamda kadının önemini, değerini ve her anlamdaki konumunu Merkezefendi Belediyesi olarak en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Zaten Merkezefendili kadınlar buna hazır. Buraya gelen, bu işe katılım sağlayan, emek veren; yaşı kaç olursa olsun, ekonomik durumu ne olursa olsun üretmeye devam eden kadınları canı gönülden destekliyoruz” dedi.

