Acemi kundakçı çam kozalağıyla traktörü ateşe vermeye çalıştı Defalarca denemesine rağmen traktörü yakamayan acemi kundakçı, kameraya yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acemi kundakçı çam kozalağıyla traktörü ateşe vermeye çalıştı Defalarca denemesine rağmen traktörü yakamayan acemi kundakçı, kameraya yakalandı

İHA

Acemi kundakçı çam kozalağıyla traktörü ateşe vermeye çalıştı Defalarca denemesine rağmen traktörü yakamayan acemi kundakçı, kameraya yakalandı

Denizli’de park halindeki traktörü, defalarca ateşe vermesine rağmen başarısız olan acemi kundakçı, en son çam ağaçlarından topladığı kozalaklarla yaptığı denemesinde de amacına ulaşamadı.

Olay, Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerine doğru bir parkın yanında bulunan traktörü gözüne kestiren bir kişi, traktörü ateşe verip kundaklamaya çalıştı. Nadir Atmaca’ya ait 20 RD 158 plakalı traktör, yakıt borusu kesilerek ateşe vermeye çalışan kundakçı, bir türlü başaramayınca, çam ağaçlarından topladığı kozalaklarla yeniden denemeye çalıştı. En son ateşi tutuşturmayı başaran acemi kundakçı, olay yerinden arkasına bakmayarak kaçtı. Durumu fark eden çevre sakinleri, hemen yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek traktörü yanmaktan kurtardı. Defalarca denemesine rağmen amacına ulaşamayan acemi kundakçının, traktörü yakma girişimleri bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Benim kimseyle bir meselem yok"
Kimseye bir zararının olmadığını ve hangi sebeple traktörünün yakılmak istendiğimi anlamadığını belirten çiftçi Nadir Atmaca, “Traktörüm devamlı oyun park yanında duruyor. Bir kişi gelip traktörümü yakmaya çalışmış ve bunu gören komşularım hem bana hem de itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler ve komşularım ateşi büyümeden söndürmüş. Kundakçı traktörün mazot borusunu keserek yakmaya çalışmış. Başarısız olunca bu sefer çam kozalaklarla ateşe vermeyi denemiş. Komşularım olmasa, traktörüm küle dönerdi. Komşularımdan Allah razı olsun. Benim kimseyle bir meselem yok ve neden traktörümün kundaklamaya çalışıldığını bilmiyorum” dedi.

“Traktörün motor borusu kesilip çam kozalaklarıyla ateşe verilmeye çalışılmış"
Traktörlerinin sürekli çocuk parkına koyduklarını belirten Zahide Atmaca ise kimseye zararlarının olmadığını ifade ederek, “Traktörümüzü koyacak fazla bir yer olmadığı için sürekli çocuk parkının yanına koyuyoruz. İkindi saatlerinde kamerada çocuk gibi görünen biri tarafından traktörün motor borusu kesilip çam kozalaklarıyla ateşe verilmeye çalışılmış. Bizler kendi halinde insanlarız. İki çocuk okutuyoruz. Bizim kimseyle bir husumetimiz ve düşmanlığımız yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTO Başkanı Erdoğan, ilk 1000’e giren ihracatçıları kutladı
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan, ilk 1000’e giren ihracatçıları ...
El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başladı
YEREL HABERLER El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başladı
Sınavda soru çözmeye en iyi olduğunuz branştan başlayın
YEREL HABERLER Sınavda soru çözmeye en iyi olduğunuz branştan ...
Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü Viraja hızlı giren hafriyat kamyonu devrildi
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola ...
Öğrenciler karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Denizli’de satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Denizli’de satranç turnuvasında dereceye girenler ...
Öldürdüğü köpeğin başına daha önce de çekiçle vurmuş
YEREL HABERLER Öldürdüğü köpeğin başına daha önce de çekiçle vurmuş
Denizli turizminde dijital çağ başlıyor
YEREL HABERLER Denizli turizminde dijital çağ başlıyor
Büyükşehir yaz spor okulları başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir yaz spor okulları başlıyor
Merkezefendi'de Arca ve Altan imzayı attı
YEREL HABERLER Merkezefendi'de Arca ve Altan imzayı attı
Ses kısıklığı ve ağrısı hayati tehlike oluşturabilir
YEREL HABERLER Ses kısıklığı ve ağrısı hayati tehlike oluşturabilir
Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 ...
Duke Üniversitesi öğretim üyesinden ‘Etkili Takım Çalışması’ tavsiyeleri
YEREL HABERLER Duke Üniversitesi öğretim üyesinden ‘Etkili Takım ...
Öğretmenler, öğrencileri için yenilikçi içerikler üretiyor
YEREL HABERLER Öğretmenler, öğrencileri için yenilikçi içerikler ...
Denizli’de kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Denizli’de kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı
Yağmur ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Yağmur ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu
Tankerin otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı
YEREL HABERLER Tankerin otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 4'e ...
DTO Başkanı Erdoğan, Denizli iş dünyasının bankalardan beklentilerini sıraladı DTO Başkanı Uğur Erdoğan: “Bunca gayretimizin yegane sebebi, Denizli’miz ve hemşehrilerimizdir”
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan, Denizli iş dünyasının ...
Öğrenciler okul stresini doğal yaşam parkında atıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler okul stresini doğal yaşam parkında atıyor
Kıyafetler 'Eski Yeniler' projesiyle geri dönüşüyor Satışlardan gelen gelir engelli öğrenciler ve sokak hayvanları yararına kullanılacak
YEREL HABERLER Kıyafetler 'Eski Yeniler' projesiyle geri ...
Denizli Devlet Hastanesinin onkoloji kadrosu güçlendi
YEREL HABERLER Denizli Devlet Hastanesinin onkoloji kadrosu güçlendi
Zimem geleneğiyle 118 bin liralık borç silindi ‘Zimem Defteri’ geleneği Denizli’de yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Zimem geleneğiyle 118 bin liralık borç silindi ‘Zimem ...
Erkenci kayısı çiftçinin yeni gelir kapısı oldu Denizli’de alternatif ürün olarak dikilen erkenci kayısı hasadı başladı
YEREL HABERLER Erkenci kayısı çiftçinin yeni gelir kapısı ...
Pamukkale Belediyespor Voleybol Takımında imzalar atıldı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyespor Voleybol Takımında imzalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.