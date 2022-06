Pamukkale’de gençler bu yaz kurslara doyacak

Pamukkale Belediyesi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ilçedeki 418 yaş aralığındaki gençlere yönelik hem öğretici hem de yeteneklerini geliştirici birbirinden farklı kurslar düzenliyor.



Pamukkale Belediyesi, her yıl gerçekleştirdiği kursları bu yaz iki başlıkta düzenliyor. “Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla her dönem gerçekleşen kurslara yaz tatili için gençlere yönelik öğretici kurslar açılırken, “Pamukkale’de Yaz Spor Kursları” başlığıyla da 19 branşta spor kursu düzenlenecek. Başvuruların başladığı kurslar tamamen ücretsiz olurken, yaz tatili süresince devam edecek. Pamukkale Belediyesi’nin uzman eğitmenler eşliğinde “Pamukkale’de Kurs Zamanı” başlığı altında gerçekleştirdiği her yaştan vatandaşa hitap eden kurslar tüm hızıyla devam ederken; okulların son haftası itibariyle gençlere yönelik yepyeni ücretsiz kurslar açılıyor.



“Kurslarımız gençlere katkı sağlayacak”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çocukların, gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak, spora olan ilgilerini artırmak, yeteneklerini geliştirmelerine katkı vermek ve yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenledikleri yaz kurslarının gençlere büyük katkı sağlayacağını belirtti. Başkanı Avni Örki, “Yaz ve kış dönemlerinde devam eden kurslarımıza gösterilen ilgi gerçekten çok güzel. Her yaştan vatandaşımız kendi ilgi alanına göre seçtiği kursa katılarak zamanını iyi değerlendirme imkânına sahip olabiliyor. Her yaz gençlerimize, öğrencilerimize yönelik ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Bu yaz tatili öncesi de, ilk kurs kayıtlarımızı açtık. Kendini geliştirmek isteyen, sevdiği spor alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi ve gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

