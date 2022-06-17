Alzheimer Yaşam Merkezi’nde Babalar Günü kutlandı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Babalar Günü dolayısıyla Alzheimer Yaşam Merkezi’ndeki büyükler ile bir araya geldi. Başkan Doğan, “Hayat zorluklarına rağmen çocuklarınız için direndiniz, çalıştınız ve çabaladınız. Varlığı ile çocuklarına özgüven aşılayan büyüklerin babalar günlerini kutladık” dedi.



Merkezefendi Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan Denizli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Alzheimer Yaşam Merkezi’nde Babalar Günü’ne özel etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen programda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, büyükler ile bir araya geldi. Başkan Doğan, Alzheimer teşhisi konulan büyüklerin Babalar Günü’nü kutlayarak hediye verdi. Babalar günü için hazırlanan köşede Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, büyüklerle hatıra fotoğrafı çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Merkezefendili büyükler de kendilerini ziyarete gelen ve her zaman yanlarında olan Başkan Doğan’a teşekkür etti.



“Tüm babaların saygıyla ellerinden öpüyorum”

Alzheimer rahatsızlığının yaşama sevincinin ve moralin yüksek tutulmasının önemli olduğunu dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu pazar kutlanacak olan Babalar Günü öncesinde, Alzheimer Yaşam Merkezimizdeki büyüklerimizle bir araya geldik. Varlığı ile çocuklarına özgüven aşılayan büyüklerin babalar günlerini kutladık. Değerli büyüklerimize sevdikleriyle birlikte, huzurla geçecek bir ömür diliyor. Tüm babaların saygıyla ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

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