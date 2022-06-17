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Şebnem Şirin'in katili beyanları kabul etti Sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, babasının beyanlarının doğru olduğunu kabul etti

İHA

Şebnem Şirin'in katili beyanları kabul etti Sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, babasının beyanlarının doğru olduğunu kabul etti

Denizli’de Şebnem Şirin’i boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Furkan Zıbıncı’nın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, babasının beyanlarının doğru olduğunu kabul etti.

27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın üçüncü duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Davaya baba Halil Şirin, anne Pervin Tokat ve taraf avukatları ile sanığın babası İsmail Zıbıncı tanık katılım sağladı.

Sanık olarak dinlenen baba oğlunun öldürdüğünü açıkladı
Hakim tarafından verilen kararda, sanığın babası İsmail Zıbıncı tanık olarak dinlendi. Eksikliklerin giderilmesi için tanık sıfatıyla ifade veren baba Zıbıncı, “Sabah evden çıkarak çalıştığım unlu mamulleri firmasına gittim. Çalışmaya başladım ve dükkanlara ürün bırakıyordum. Sabah 06.30 saatlerinde oğlum beni aradı. Telefonu açtığımda sesi titriyordu bana ‘Şebnem’le tartıştık hemen beni alman gerekiyor’ dedi. Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde stadyumun altında buluştuk. Ne olduğunu sorduğumda ‘Baba Şebnem öldü’ dedi. Nasıl olduğunu sorduğumda ise cevap veremedi. Hemen şirket aracıyla Furkan’ı Deliktaş Mahallesi'nde ki arkadaşım İlhan K.’nin evine bıraktım. Diğer oğlum beni aradı ve abisi Furkan’ın nerede olduğunu sordu. Yanında annesi ve arkadaşı Mustafa T. olduğunu belirtti. Araçta bulunan ürünleri dağıttıktan sonra hemen Furkan’ın yanına gittim ve kaldığı evin anahtarını istedim. Çamlaraltı Mahallesi’ndeki eve Berkan ve Mustafa T.’yi de alarak gittim ve kapıyı açtığımızda Şebnem’in yerde yattığını görür görmez hemen dışarı çıktım. Bıçak ve kan görmedim ama ev dağınık durumdaydı. Mustafa T. hemen polisi aradı. Ben Furkan’ın yanına döndüm arabayla birlikte Saltak’ta polise teslim ettim. Yolda giderken Furkan bana Şebnem’le boğuştuklarını ardından öldürdüğünü ama nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. Ben Şebnem’i daha önce görmedim” dedi.

Şirin ailesinin avukatları tarafından yöneltilen soru, “Furkan’ın sizlere bir nefreti ve kırgınlığı var mıydı?” sorusuna baba İsmail Zıbıncı, “Eskiden bizlere kızgın olduğu için iki kez kendine zarar verdi. En son ise bileklerini kesmişti. O günde beni aradığında ‘Senin yüzünden hastanedeyim beni bu hallere düşürdün. Hastaneye gel yardım et’ demişti” diye konuştu.
Hakim tarafından söz verilen Furkan Zıbıncı, “Pişmanım, planlı bir şey yapmadım. Olay böyle geliştiği için pişmanım diyecek bir sözüm kalmadı” dedi.

"Şebnem'siz hayata alışamadım"
Duruşmada söz alarak konuşmak isteyen Şirin’in annesi Pervin Tokat, “Kızım acısı hala yüreğimde yanıyor. Her gün acı çekiyorum, ağabeyi tedavi görüyor. Olayla ilgili yardımı olan, ihmal eden herkesten davacıyım. 230 Gündür gül yüzünü, gül kokusunu, nefesini dakika dakika, saat saat sayıyorum. En ağır cezanın alınmasını bir an önce bitsin istiyorum. Şebnem'siz dayanamıyorum. Kızımla artık diğer tarafta kavuşacağız. Allah ne kadar ömür verdiyse bir an önce kızımın yanında olmayı onunla kavuşmayı istiyorum” şeklinde konuştu.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Sanık Furkan’ın, Şirin'i öldürmek için planlama yaptığını, olay günü Şebnem Şirin'i kafenin dışında 1,5 saat gözlediği, yemek yedikleri yere tesadüfmüş gibi gittiğini ve Şebnem Şirin'i eve götürdüğünü ve burada cinayeti işlediği kaydedildi. Sanığın kasten öldürme suçunu, “tasarlayarak” ve “canavarca hisle” işlediğine kanaat getirildiğini aktaran savcı Pektaş, Furkan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti. Savunucu avukat Hasan Pelek, mütalaaya ilişkin aldığı sözde, “Savcının mütalaasını ancak alkışlıyoruz” dedi. Şirin ailesinin avukatları da, alkışla karşılık verdi. Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunmalar için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteleme kararı aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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