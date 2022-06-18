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Obezite sadece kilo problemi değil, birçok sağlık sorunun öncüsü Kilo problemi olmaktan çıkan obezite, bir çok sağlık sorununa öncülük edebiliyor

İHA

Obezite sadece kilo problemi değil, birçok sağlık sorunun öncüsü Kilo problemi olmaktan çıkan obezite, bir çok sağlık sorununa öncülük edebiliyor

Giderek yaygınlaşan obezitenin sadece bir kilo problemi olmadığına dikkat çeken Özel Denizli Egekent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekin, obezitenin birçok sağlık sorununa öncülük edebildiğini belirtti.

Günümüzün yaygın sağlık sorunlarından olan obeziteye tıbbi bakış açısı olarak obezite ameliyatlarını değerlendiren Egekent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekin, “Obezite sorunu günümüzün yaygın sağlık sorunlarından biri. Obeziteyi sadece görsel güzelliği tehdit eden bir faktör olarak düşünemeyiz çünkü obezite aynı zamanda birçok sağlık sorunun da öncüsüdür” dedi.

Obezitenin beraberinde getirdiği hastalıklara değinen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekin, “Kişilerde obezite sorunu nedeniyle eklem rahatsızlıkları, şeker, kalp hastalıkları, kısırlık, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması hatta kanser oluşabilmektedir. Hastalarımız obezite ameliyatıyla beraber bu sorunların kaynağından da kurtulmuş oluyorlar” diye konuştu.

“Obezite ameliyatı bazı hastalar için şart”
Kilo problemi için birçok farklı yöntem olsa da bazı hastalar için obezite ameliyatının gerekliliğine vurgu yapan Op. Dr. Mustafa Tekin, “Bazı durumlarda diyet, spor vb. yöntemler ile zayıflama gerçekleşmeyebilir. Böyle durumlarda, fazla kilo ile sağlık problemleri de oluşmaya başladığında hasta daha etkili bir yöntem arayışına giriyor. Bu noktada obezite ameliyatları önemli ve ameliyatlar sonrasında da istenilen sonuçlar elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

Obezite ameliyatları için bazı şartların gerçekleşmesi gerektiğinde de bahseden Op. Dr. Mustafa Tekin, şu bilgileri paylaştı:
“Hastanın obezite ameliyatı olabilmesi için vücut kitle indeksi 3540 arası olan, aşırı alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı olmayan, ameliyata engel bir durumu olmayan ve uzun süredir başka yöntemler ile zayıflayamayan hastalar obezite ameliyatı olabilirler”

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