El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’ne yoğun ilgi

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’nde Ümmiye Koçak ve arkadaşları gerçekleştirdikleri söyleşide Denizlililer ile buluştu. Koçak, “Kadın her zaman özgür ve özgüvenli olmalı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a bizlere sağladığı bu imkandan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali, Denizlililerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festival çerçevesinde tiyatrocu ve yönetmen Ümmiye Koçak, ekibiyle beraber söyleşi gerçekleştirdi. Denizli'ye Mersin Aslanköy'den gelen Koçak söyleşisinde, kitapla ilk tanıştığı anından çektiği zorluklara, tiyatro yapmaya karar verdiği hikayesinden yaşadığı güzel anlara kadar yaşamından birçok kesiti paylaştı. Soru cevap şeklinde yapılan söyleşide Ümmiye Koçak, üretici kadınlara destek olan ve onların arkasında duran, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalar gerçekleştiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür etti.



“Kadınların her zaman yanındayız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadınlara destek olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi. Tiyatronun, sanatın, kültürün, festivallerin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Doğan, “Merkezefendimizi kültürün ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte, onların talepleri doğrultusunda birbirinden değerli etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyoruz. Bu festivalimizde bunlardan biri. Güçlü ve kendinden emin tiyatrocu Ümmiye Koçak ve ekibini bir kez daha ilçemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. İyi ki geldiler. Onların bu enerjileri, bu güzellikleri bizlere güç veriyor. Anlattıkları, söyledikleri her söz bizler için bir ders adeta. Festivalimize katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Merkezefendi Belediye Orkestrası’ndan harika konser

Söyleşinin ardından saat 20:30'da ise Merkezefendi Belediye Orkestrası sahne alarak konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde birbirinden değerli şarkı ve türküler seslendirildi. Büyük beğeni ve alkış toplayan orkestraya, Denizlililer eşlik etti. Konser, İzmir Marşı ile sona erdi. Konserin sona ermesiyle birlikte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Ümmiye Koçak, Merkzefendi Belediye Orkestrası üyelerine teşekkür ederek hediye verdi.



“Yoğun ilgi gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sanata, kültüre her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz orkestramız, hemşerilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Çok güzel bir konseri geride bıraktık. Hemşerilerimizin yoğun ilgisi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Konserlerimiz devam edecek. Bu güzel etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

