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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehidin adı mezun olduğu ünüversitede yaşatılacak

İHA

Şehidin adı mezun olduğu ünüversitede yaşatılacak

Pamukkale Ünüversitesi (PAÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünden 2018 yılında mezun olan ve Devletimizin Milli Savunma Bakanlığınca terör örgütlerine karşı Irak’ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada, 22 Nisan 2022 tarihinde şehit olan Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in adı düzenlenen tören ile mezunu olduğu fakültenin konferans salonuna verildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), İktisadi ve İdari ve Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünden mezun olan ve Devletimizin Milli Savunma Bakanlığınca terör örgütlerine karşı Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü PençeKilit Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada, 22 Nisan 2022 tarihinde şehit olan Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in adı PAÜ Senatosu’nun 18.05.2022 tarihli toplantısında alınan 9/2 sayılı kararla, İİBF A Blok Konferans Salonu’na verildi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen törene; Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in babası Salim, annesi Elif Kerek, ablası Seher Kaya ve diğer aile mensuplarının yanı sıra Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 11’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili P. Alb. Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici, PAÜ Senatosu Üyeleri ile davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, devamında İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gencal Şenyayla’nın Kur’anı Kerim Tilaveti ve ardından Denizli İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özgün Türkmen’in şehitlerimizin ruhuna dua okuması ile devam etti. Program, protokol üyeleri ve Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in ailesinin birlikte kurdele kesimini gerçekleştirmesi ile sona erdi.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek kimdir
Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, 3 Ağustos 1994 tarihinde, Denizli’de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğreniminin ardından, 2012 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünü kazanmış, 30 Mayıs 2018 tarihinde bu bölümden mezun olmuştu. Lisans eğitiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katılan Bekir Can Kerek, burada piyade teğmen rütbesiyle görev yapmıştı. Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Devletimizin Milli Savunma Bakanlığınca terör örgütlerine karşı Irak’ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada, 22 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştu.

PAÜ Senatosundan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
“PAÜ mezunu Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in anısını yaşatmak üzere 18.05.2022 tarihli toplantısında aldığı 9/2 sayılı kararla, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen aziz şehidimizin hatırasını yaşatmak ve PAÜ’nün şükran duygusunu ifade etmek amacıyla PAÜ İİBF A Blok Konferans Salonu’na, Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in ismini vermiştir.”

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