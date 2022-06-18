Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu belirsizliği

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor'da tecrübeli golcü Ömer Şişmanoğlu'nun kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Geçen sezon yeşil-siyahlı formayla attığı 13 golle dikkatleri üzerine çeken gurbetçi santrfora Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi.
Denizlispor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer'in yüksek bir bonservis teklifi sunulması halinde satılabileceği ifade edildi. Sosyal medya hesaplarında oynadığı kulüp ismi konusunda, "Yükleniyor" ifadesini kullanan Ömer Şişmanoğlu'nun yuvada kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
DHA-Spor Türkiye-Denizli
2022-06-18 13:14:53
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