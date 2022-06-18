YKS’ye giren öğrencilere ve ailelerine ikram

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilere ve öğrencilerin velilerine su, çay ve meşrubat ikram edildi.



İlçe genelinde YKS’nin yapıldığı sınav merkezlerine erken saatlerde gelen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hem stant kurarak hem de seyyar olarak su, çay ve meşrubat ikramlarında bulundular. Merkezefendi Belediyesi’nce verilen ikramlar vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Doğan'a bu özel günde yanlarında olduğu için teşekkür etti.



“Amacımız moral ve manevi destek vermek”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilere başarılar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Öğrencilerimiz, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için yıllar boyunca bu anı beklediler. Hem öğrencilerimizin, hem de velilerimizin heyecanına ortak olmak, onlara küçük de olsa bir ikramda bulunmak, moral vermek ve manevi destekte bulunmak için bu hizmeti yerine getiriyoruz. Bu zorlu süreçte sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyor, evlatlarının yanlarında olan ailelere esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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