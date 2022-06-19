Tarihi çarşı yeniden kentte kazandırılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 800 yıllık geçmişe sahip tarihi Kaleiçi Çarşısı'nın ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlaması amacıyla başlattığı düzenleme çalışmasının ilk etabında sona gelindi. Esnafla bir araya gelerek çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, "Kaleiçi’nin güzelliğine güzellik katıyoruz" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesinin ilk etabında sona gelindi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin kalbi niteliğinde olan 800 yıllık geçmişe sahip tarihi Kaleiçi Çarşı'nda tarihi dokuya uygun bir şekilde gerçekleştirdikleri çalışmaları inceledi. Başkan Zolan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın ve Seval Gebeş ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hasan Tuğrul Özkan ve beraberindekiler eşlik etti. Ahilik geleneğinin temellerinin atıldığı 800 yıllık geçmişe sahip Kaleiçi Çarşısı'nda esnafla bir araya gelerek “hayırlı işler” dileyen Başkan Zolan, bir süre tarihi çarşıda incelemede bulundu, sokakları gezdi. Başkan Zolan, Kaleiçi'nde tarihi dokuya uygun gerçekleştirdikleri yenileme çalışması ile tarihi çarşının ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.



"Tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz"

Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nın şehrin kalbi, merkezi niteliğinde olduğunu belirten Başkan Zolan, "Ecdadımız tarafından 800 yıl önce kurulan tarihi çarşımızda söz verdiğimiz gibi Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi’nin ilk etabında sona yaklaştık. Tarihi çarşımızda hem görsel bir bütünlük, hem de kullanım anlamında konfor sağladık. İnşallah projemizin tüm etaplarını tamamlayacağız" dedi. Sona yaklaşan proje ile Kaleiçi’nin bambaşka bir güzelliğe kavuştuğunu kaydeden Başkan Zolan, "Tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Çarşımızın çehresi değişiyor, asırlardır süren alışveriş geleneğini gelecek nesillere ulaştırmak adına yaptığımız çalışmanın başta esnaf kardeşlerimiz olmak üzere tüm şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projemizin beğenilmesi de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Her şey aziz milletimiz ve Denizli’miz için" diye konuştu.

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