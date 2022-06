Ünlü oyuncu Merkezefendi’de üretici kadınlar ile bir araya geldi

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’nin ikinci gününde, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ceyda Düvenci söyleşi gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın salonu doldurduğu söyleşinin ardından Düvenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte üretici kadınların stantlarını ziyaret etti.





Merkezefendi Belediyesi’nin üretici ve girişimci kadınlara destek olduğu, el emeği ürünlerin stantlarda yer aldığı ’El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’ tüm hızıyla devam ediyor. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği festivale ünlü isimler de konuk oluyor. Program çerçevesinde festivalin ikinci gününde başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranlarda yer alan Ceyda Düvenci, yoğun katılımın olduğu bir söyleşi gerçekleştirdi. Mutlulukla ilgili küçük sırlarını dinleyicileri ile paylaşan Düvenci, üretici kadınlar için Merkezefendi’ye koşa koşa geldiğini söyledi. Üretimin çok önemli olduğunu belirten Ceyda Düvenci, kadınların her zaman kendinden emin, özgür ve mutlu olması gerektiğini söyledi. Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen söyleşide dinleyiciler merak ettiklerini Düvenci’ye sordu. Kendine has fikir ve düşünceleri ile soruları cevaplayan ünlü oyuncu, minik okuyucuları için yazdığı kitabını da anlattı. Kendisinin de girişimci olduğunu ifade eden Düvenci, “Çocuklara, çocukların gelişimine ve duygularımıza kofa yormaya başladım. Onlar için ebeveynlerimizle birlikte birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. El emeği çok kıymetli, gönül işi. Siz ne zaman isterseniz ben gelirim. Girişimci kadın veya girişimci erkek yoktur, girişimci birey vardır. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ı, girişimci kadınlara destek verdiği için tebrik ederim” dedi.



“Üretici kadınlara destek oluyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, katkılarından dolayı ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’ye teşekkür etti. Girişimci ve üretici kadınlara her zaman destek olduklarını ve olacaklarını söyleyen Başkan Doğan, “Kadınlarımıza ilk kimi görmek istersiniz diye sorduğumuzda Ceyda Düvenci dediler. Kültür ve sanat yayınlarımız var, yerel yazarlarımıza destek oluyoruz. Üretici kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Ceyda Düvenci, stantları dolaşarak üretici kadınlar ile bir araya geldi. Üretici kadınlar, kendi stantlarını ziyaret eden Düvenci’ye el emeği ürünlerini hediye ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.