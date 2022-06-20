CHP’li Honaz Belediyesinden basına sansür

– Denizli’de CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek’in, bazı medya kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığı sansür tepki topladı.



Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşanan üst yapı sorunlarıyla ilgili olarak yapılan haberlerin, medya kuruluşlarında yer almasının ardından CHP’li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tepki toplayan bir karara imza attı. Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan basın kuruluşlarının yaptığı haberleri ihbar olarak kabul etmesi beklenen Başkan Yüksel Kepenek, bu medya kuruluşlarının belediye faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılması için kurulan haberleşme ağlarından çıkartılması talimatını verdi.



Başkan Kepenek’in talimatıyla bazı medya kuruluşlarının haberleşme ağından çıkartılarak sansür uygulanması tepkileri de beraberinde getirdi.

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