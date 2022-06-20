Amatör takımdan 17 maçlık galibiyet serisi Gürpınarspor: 0 Yeşil Çınarspor: 4

Denizli Süper Amatör Ligi Yükselme A Grubu 3. haftasında Gürpınarspor ile karşılaşan Yeşil Çınarspor, rakibini 40 mağlup ederek galibiyet serisini 17 maça çıkardı.



Denizli Süper Amatör Ligi Yükselme A Grubu 3. haftasında Gürpınarspor ile karşılaşan Yeşil Çınarspor, rakibini Hacı Gül, İbrahim Boyer ve Ali Türk’ün 2 golüyle 40 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı. Aldığı farklı galibiyetle grupta puanını 9’a çıkaran Çınarspor, 20212022 sezonundaki galibiyet serisi 17 maça yükseltti.



Bu sonuçla Süper Amatör Ligi yolunda büyük avantaj yakalayan yeşil beyazlılarda sezon başındaki hedefe ulaşmanın vermiş olduğu gurur ve sevinç yaşanırken Teknik Sorumlu Feyzullah Tüzünol, iyi bir kadroya sahip olduklarına dikkat çekerek, “Klasman maçlarında da takımımız kalitesini belli ediyordu. İyi çalıştık. Bunun karşılığını sahada aldığımızı düşünüyorum. Sağ olsun herkes elinden geleni yapıyor. Takım olarak; Yönetim futbolcu ve teknik heyet olarak bir bütünlük içinde uyum içerisinde çalışıyoruz. İyi bir ekip olduk. İnşallah sezon başındaki hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Bu günde hak ettiğimiz farklı bir galibiyet aldık. İnşallah sezonu galibiyet serimizi sürdürerek tamamlamak istiyoruz ”dedi.



“Çok Çalışmanın Karşılığını Alıyoruz”

Takım Kaptanı Ali Taşkın’da iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, “Sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını da sahada aldığımızı düşünüyorum. Bu günkü 40’lık galibiyet kolay gibi görünüyorsa da hiç de öyle değil aslında. Play off maçları çok stresli geçiyor. Gol atıncaya kadar stresli geçiyor. Sezon başından bu yana genç ve tecrübelilerle bir takım oluşturduk. Antrenmanlarda sürekliliği sağladık. Bunun meyvelerini topluyoruz. Tecrübeli bir takımız. Kalan iki maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp Süper Amatör Lige yükselmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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