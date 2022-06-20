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Ev tekstilindeki doğallık yaşamı etkiliyor Ecocotton doğal ürünleriyle hayatını renklendiriyor Doğal ev tekstili ürünlerinin göz kamaştırıcı renkleriyle, evlerinizi ve ruhunuzu canlandırmak mümkün

İHA

Türkiye'de ilk kez organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton'un doğanın renk ve enerjisini evlere taşıyan koleksiyonu büyük ilgi gördü. Doğadaki renklerin evlerdeki enerjiyi yükselttiğini belirten Ecocotton Marka Müdürü Dilek Poslu; "Evlerinizdeki yeniliği, enerjiyi, güzelliği yansıtması ve bunu yukarıya taşıması için hep birlikte elimizden gelenini yapıyoruz" dedi.

Ev tekstilindeki doğallık yaşamı etkiliyor Ecocotton doğal ürünleriyle hayatını renklendiriyor Doğal ev tekstili ürünlerinin göz kamaştırıcı renkleriyle, evlerinizi ve ruhunuzu canlandırmak mümkün

Türkiye’de ilk kez organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton'un doğanın renk ve enerjisini evlere taşıyan koleksiyonu büyük ilgi gördü. Doğadaki renklerin evlerdeki enerjiyi yükselttiğini belirten Ecocotton Marka Müdürü Dilek Poslu; “Evlerinizdeki yeniliği, enerjiyi, güzelliği yansıtması ve bunu yukarıya taşıması için hep birlikte elimizden gelenini yapıyoruz” dedi.

Hava sıcaklıklarının iyice artmasıyla birlikte canlanan doğa, insanlarda yüksek enerji oluşturmaya devam ediyor. Doğadaki renklerin verdiği enerjiyi evlere taşıyan Ecocotton, hem ruhu canlandırmak hem de enerjiyi yükseltmek için yepyeni bir koleksiyon hazırladı. Türkiye’de ilk kez organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton, 2012’de “Doğaya Dönüş” temasıyla çıktığı yolculuğun bugün gelinen noktada herkesin arzuladığı bir durum haline gelmesiyle sektöre yön veren firmalardan birisi oldu.

2022 yaz sezonu için hazırladıkları özel koleksiyon hakkında bilgiler veren Ecocotton Marka Müdürü Dilek Poslu; “Sıcaklıkların artmasıyla birlikte doğa canlandı, evlerinizde Ecocotton ile canlansın. Bildiğiniz üzere doğamız kış uykusundaydı bitkiler, topraklar, tohumlar toprağın altında baharı heyecan ile beklediler. Güneşin ısısıyla baharın etkisiyle hepsi yeşerdi, ruhumuzu da yeşertti, enerjimizi de yeşertti. Doğayı büyüleyen çiçekler hem ruhumuzu hem enerjimizi yükseltmeye başladı. Bizi yaza hazırlamaya başladı. Evlerimizde neler yapıyoruz, bahar temizliği olarak adlandırdığımız bir tabir vardır. Evlerimizi bahar gelince dip bucak temizleriz, havalandırırız, her tarafı baharın o güzel enerjisiyle doldururuz. Balkonlarımızı temizleriz, bahara ve yaza hazırlarız” diye konuştu.

“Enerjimizi yüksek noktaya taşıyan renkleri kullanıyoruz”
Organik pamukla özel hazırlanan karışım ipliklerden özenle yapılan nevresim takımlarını, yatak odalarıyla buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Dilek Poslu, “Önemli olan konulardan bir tanesi de yatak odalarımızı da bahara hazırlamak. Çünkü en çok vakit geçirdiğimiz ve bizim enerjimizi yüksek noktaya taşıyan, baş başa kaldığımız bir mabettir yatak odası. Bu yerde de yine bu yüksek enerjiye ihtiyacımız var. Buradaki enerjimizi yükseltebilecek ürünlerimizde koleksiyonumuzda parçalarıyla biz yukarıya doğru taşıyoruz. Koleksiyonumuz da baharın yeşil enerjisini, gökyüzünün mavi enerjisini, çiçeklerin lila, mor enerjilerini ve yine doğallığın, temizliğin beyazlığı evlerimize taşıyoruz sizlere bir koleksiyon halinde bu ürünleri getiriyoruz. Ürünlerimiz doğadan esinlenerek, organik pamuk, doğal keten gibi elyaflarla özel karışım ipliklerle sizler için bunları harmanlıyoruz, özenle işliyoruz. Ev hanımları el nakışlarıyla bu ürünleri ilmek ilmek işleyerek sizlerin hem evlerinizdeki yeniliği, enerjiyi, güzelliği yansıtması ve bunu yukarıya taşıması için hep birlikte elimizden gelenini yapıyoruz” dedi.

“Gökyüzünün mavisini, ağaçların, çiçeklerin yeşil yapraklarını koleksiyonlarımızda yer verdik”
Doğanın renkleri evdeki tekstil ürünleriyle buluştuğunda yaşamı değiştirdiğini belirten Dilek Poslu, “Bizler daraldığımızda, sıkıldığımızda, bunaldığımızda kendimizi doğaya atarız. Doğada işte ağaçların yeşilliğini görürüz bu yeşil rengi bizde negatif enerjilerimizi alır, toprakta aynı şekilde sonra gökyüzüne baktığımızda ise mavi rengi bizlere huzur verir. Bunun gibi renklerin dili vardır. Bu renklerin dili bizim hem psikolojik olarak hem de ruhsal olarak dengelerimizi sağlar. Bunu yaşamda bizi bir noktaya taşıyabilir. Bunların üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. Bizde bunlardan esinlenerek gökyüzünün mavisini, ağaçların, çiçeklerin yeşil yapraklarını hem desen olarak hem de renk olarak koleksiyonlarımızda yer verdik” şeklinde konuştu.

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