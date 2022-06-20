'Biz Anadoluyuz' projesiyle gençler Denizli'yi tanıdı Karamanlı gençlere Denizli tanıtıldı

Farklı şehirde yaşayan lise düzeyindeki gençlerin, farklı şehirlerin doğal ve kültürel yapısını yerinde görmesini amaçlayan ‘‘Biz Anadoluyuz’’ projesi etaplar halinde devam ediyor. Proje ile Karaman’dan gelen 40 öğrenci hafta boyunca Denizli’de misafir edildi.



Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, kültür ve sanat alanlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinesinde devam ediyor. Etaplar halinde gerçekleşen Biz Anadoluyuz Projesi ile daha önce farklı şehirlerden gençleri ağırlayan Denizli, geçtiğimiz hafta Karaman’dan gelen 40 öğrenciyi misafir etti. Gençler ilk olarak Denizli Bakırcılar Çarşısı ve Kaleiçi’ni ziyaret ederek Denizli esnafı ile tanıştı. Beyaz Cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kent Gezisi ile Denizli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı yakalayan gençler, Denizli’nin güzide ilçesi Buldan’ı da ziyaret etti. Denizli’nin kuşbakışı muhteşem görüntüsünün tadını Pamukkale Seyir Tepesinde çıkaran gençler burada dağ zeplini gibi birçok aktiviteye katıldı.



Rektör Kutluhan ve Başkan Örki ile buluştular

Karaman’dan Denizli’ye gelerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce misafir edilen gençler Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile de bir araya geldi. Başkan Örki ile Pamukkale ve Denizli hakkında sohbet eden gençler daha sonra Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın misafiri oldular. Rektörlük Binasında ağırlanan gençler Rektör Kutluhan’dan üniversite hakkında bilgi aldı.

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