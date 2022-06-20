Denizli'de son 1 haftada 120 trafik kazası meydana geldi

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Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 54’ü maddi hasarlı, 66’sı yaralanmalı olmak üzere toplam 120 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.



Denizli’de trafik ekipleri tarafından 13 ile 19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 22 bin 148 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 475’i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 120 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 66’sı yaralanmalı, 54’ü maddi hasarlı kaza meydana geldi.



Öte yandan, 158 okul servisi denetlenirken, 8 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

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