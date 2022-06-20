Er meydanında 600 pehlivan mücadele edecek Merkezefendi yağlı güreşleri 2. kez düzenlenecek

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilecek olan ‘Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri’ 26 Haziran Pazar günü güreş severlerle buluşacak.



Merkezefendi Belediyesi spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde geçen yıl ilki düzenlenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri’nin ikincisi, 26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Güreşler Şemikler Spor Tesisi’nde saat 11.00’de başlayacak. 13 kategoride yapılacak olan müsabakalar, gün boyu devam edecek. Müsabakalarda, 2021 yılında düzenlenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan Ali Gürbüz ile birlikte, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Hasan Cengiz, Mustafa Taş, Yusufcan Zeybek ve Cengizhan Şimşek gibi 30 başpehlivan mücadele edecek. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden 50'ye yakın sporcunun da yer aldığı Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri’nde toplamda 600 pehlivan er meydanına çıkacak.



“Kıran kırana mücadeleler bizi bekliyor”

Altın kemerli başpehlivanların kıran kırana mücadele edeceğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Türkiye'nin önde gelen başpehlivanlarının er meydanına çıkacağı Merkezefendi Yağlı Güreşlerini büyük bir heyecanla Merkezefendimizde gerçekleştireceğiz. İlçemizde ikinci kez düzenlediğimiz güreşlerimize Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarının da aralarında bulunduğu 30 başpehlivan, Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzden 50'ye yakın sporcumuz olmak üzere toplamda 600 pehlivan kıyasıya mücadele edecek. Pazar günü gerçekleştirecek olduğumuz güreşlerimize tüm Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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