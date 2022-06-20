Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı

İHA

Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda, 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Otobüs ile uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine yürütülen çalışmalarda, düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, toplam 600 gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise 13 şüpheli üzerinde satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler yakalandı. İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 13 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Er meydanında 600 pehlivan mücadele edecek Merkezefendi yağlı güreşleri 2. kez düzenlenecek
YEREL HABERLER Er meydanında 600 pehlivan mücadele ...
Denizli'de son 1 haftada 120 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de son 1 haftada 120 trafik kazası meydana ...
Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti
YEREL HABERLER Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti
Yüzlerce yıllık Yörük kültürü şölenle yaşatıldı Asırlık Anadolu kültürü, renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık Yörük kültürü şölenle ...
Denizli'de 473 eTwinning sertifikası törenle verildi
YEREL HABERLER Denizli'de 473 eTwinning sertifikası törenle verildi
Türkiye'nin dört bir yanından gelen takım ve sporcular Denizli'de ter döktü
YEREL HABERLER Türkiye'nin dört bir yanından gelen takım ve ...
Zabıtanın dikkati emekli kadının parasını kurtardı Durakta unutulan para dolu çantayı emekli Meral Teyze’ye teslim ettiler
YEREL HABERLER Zabıtanın dikkati emekli kadının parasını ...
Şehir içi ulaşıma yaz ayarı
YEREL HABERLER Şehir içi ulaşıma yaz ayarı
'Biz Anadoluyuz' projesiyle gençler Denizli'yi tanıdı Karamanlı gençlere Denizli tanıtıldı
YEREL HABERLER 'Biz Anadoluyuz' projesiyle gençler Denizli'yi ...
Ev tekstilindeki doğallık yaşamı etkiliyor Ecocotton doğal ürünleriyle hayatını renklendiriyor Doğal ev tekstili ürünlerinin göz kamaştırıcı renkleriyle, evlerinizi ve ruhunuzu canlandırmak mümkün
YEREL HABERLER Ev tekstilindeki doğallık yaşamı etkiliyor Ecocotton ...
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi
Amatör takımdan 17 maçlık galibiyet serisi Gürpınarspor: 0 Yeşil Çınarspor: 4
YEREL HABERLER Amatör takımdan 17 maçlık galibiyet ...
Alevler evi küle döndürdü
YEREL HABERLER Alevler evi küle döndürdü
250 stadın açıldığı festivali binlerce kişi ziyaret etti El Emeği Ve Girişimci Kadınlar Festivali dolu dolu geçti
YEREL HABERLER 250 stadın açıldığı festivali binlerce kişi ziyaret ...
CHP’li Honaz Belediyesinden basına sansür
YEREL HABERLER CHP’li Honaz Belediyesinden basına sansür
Bir ailenin yok olduğu kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
YEREL HABERLER Bir ailenin yok olduğu kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Ünlü oyuncu Merkezefendi’de üretici kadınlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu Merkezefendi’de üretici kadınlar ile bir ...
YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı
YEREL HABERLER YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı
Tarihi çarşı yeniden kentte kazandırılıyor
YEREL HABERLER Tarihi çarşı yeniden kentte kazandırılıyor
Garip; "Babalarımıza en güze hediye, hayırlı evlat olmaktır"
YEREL HABERLER Garip; "Babalarımıza en güze hediye, hayırlı evlat ...
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Denizli'de gerçekleşti
YEREL HABERLER Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Denizli'de ...
Otomobil köprüye ok gibi saplandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil köprüye ok gibi saplandı: 3 yaralı
YKS’ye giren öğrencilere ve ailelerine ikram
YEREL HABERLER YKS’ye giren öğrencilere ve ailelerine ikram
Başkan Amca’dan Çocuk Tiyatrosu müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Amca’dan Çocuk Tiyatrosu müjdesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.