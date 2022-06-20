Kumar operasyonunda 4 kişiye 7 bin 276 TL idari para cezası Denizli’de aranan 124 şüpheli tutuklandı

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 260 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 54 bin 244 kişi sorgulanırken aranması olan 124 şüpheli tutuklandı.



Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 260 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 54 bin 66 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir kafede yapılan denetimde ruhsata aykırı işletildiği tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi. Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 124 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan denetimlerde, 3 iş yerinin açıktan alkol sunumu, 1 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 1 işyerinin ise canlı müzik belgesinin olmamasına rağmen canlı müzik yaptığı tespit edilmesiyle idari işlem uygulandı. Denetimlerde 1 kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye kumar oynamaktan 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı. 2 kişinin “Kumar oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan şüpheli olarak adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 1 adet kurusu sıkı tabanca, 1 adet çalıntı otomobil, 5 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı akü, 16 adet kalorifer peteği, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 700 TL para ele geçirildi.



Apart ve geçici konaklama adreslerinde olumsuzluğa rastlanılmadı

Eğlence, umuma açık istirahat, geçici konaklama ve araç kiralama firmalarında 260 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanunu çerçevesince, yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 6 ayrı araç kiralama firmasına, 8 ayrı adreste bulunan toplam 83 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

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