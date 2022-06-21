İHA ve SİHA'lara bir destek de BBP'li Sarı'dan geldi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Selçuk Bayraktar'la ilgili attığı tweet'e bir tepki de BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı'dan geldi.

"Sözde savaş suçu işleyen SİHA üretimini durduracakmış" diyen Sarı, "Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını üreten ve milli teknoloji yatırımları ile gurur kaynağımız olan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan tavrı anlamış değiliz. Milli hamlelerden ve kalkınmadan ne kadar rahatsız olduğunu bu tweet ile bir kez daha anlamış olduk. Bizler bu ülkenin milli ve vatansever evlatları olarak Selçuk Bayraktar'a sahip ve destek çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkede güzel yapılan ve geleceğe yön verecek tüm hizmetlerin karşısında olanlar iyi bilsin ki 2023'teki seçim Cumhur ittifakının zaferi ile taçlanacaktır. Bizler var olduğumuz sürece bu bayrak dalgalanacak, SİHA ve İHA'larımız düşmana korku, dosta güven salmaya devam edecektir. Tanrıkulu gibiler olsa da olmasa da büyük ve güçlü Türkiye'nin temelleri atılmaya devam ediyor" dedi.

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