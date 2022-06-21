Çardak’a doğal atık su arıtma tesisi

Çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çardak ilçesine doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor. Doğal arıtma olarak inşa edilen tesis enerji tüketimine ihtiyaç duymadan arıtma yapacak.



Su yönetimi ve iklim değişikliği projeleriyle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Dünya 2’ncisi seçilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Bu çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çardak ilçesinin Söğütlü Mahallesi’nde atık suların çevreye ve doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması amacıyla doğal atık su arıtma tesisi inşası için çalışmalara başladı. İlçenin Söğütlü ve Söğütözü mahallelerinin atık sularını arıtmak amacıyla, 7.500 metrekare alana kurulması planlanan tesis tek kademeli olarak inşa edilirken günlük ortalama 176 metreküp atık suyu arıtacağı ifade edildi. Çevre ekolojisi ile uyumlu olacak tesisin doğal bileşenlerle atık suyu arıtacağı, bu nedenle elektrik enerjisi tüketimine ihtiyaç duymayacağı ve de işletme maliyetinin yok denecek kadar az olacağı belirtildi.



“Geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha yaşanabilir bir Denizli için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, çevre yatırımlarının öneminden bahsetti. Türkiye Çevre Haftası’nda Kale Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılış törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Zolan, “Çardak ilçemizin Söğüt Mahallesi’ne de doğal atık su arıtma tesisi kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyacı varsa gidermek için gece gündüz gayret ediyoruz” dedi. Tesisin elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan doğal bileşenlerle çalışacağını anlatan Başkan Zolan, “Denizli’mize güzellikler kazandırmaya, geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu güzellikleri şehrimize kazandırırken bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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