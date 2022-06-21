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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de tiyatro ve akademik resim kursu başlıyor

İHA

Denizli’de tiyatro ve akademik resim kursu başlıyor

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin açacağı ‘Akademik Resim ve Tiyatro Kursu’ kayıtları başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, gençlerin ve yetişkinlerin faydalanacağını kurslar açmaya devam ediyor. Enstrüman kurslarından halk oyunlarına, el işinden güzel sanat kurslarına kadar çeşitli dallarda kurslar açan Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ücretsiz olarak tiyatro ve akademik resim kursu açılıyor. Temel sanat, perspektif, imgesel, desen ve etüt çalışmasının olacağı resim kursuna, Merkezefendi sınırları içerisinde ikamet eden, 14 yaş ve üzerindeki sanatseverler başvuru yapabilecek.

Bugüne kadar yaklaşık 500 kursiyere eğitimin verildiği tiyatro kurslarına ise 15 yaş ve üzeri Merkezefendililer başvuru yapabilecek. Tiyatro kursunda rol, mimik, temel oyunculuk, sahne bilgisi ve tiyatro tarihi gibi eğitimler verilecek. Her iki kurs için de kayıtlar 5 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek. Kayıtlar, Merkezefendi Kültür Merkezi’nden şahsen yapılacak.

“Merkezefendili hemşerilerimiz sanatı seviyor”
Merkezefendililerin sanata ve kültüre büyük bir ilgi gösterdiklerini ve Merkezefendi Belediyesi olarak bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde birçok branşta ve alanda kurslar açıyoruz. Mahallelerimize kazandırdığımız merkezlerimizde yoğun ilgi ile kurslarımız devam ediyor. Şimdi de ‘Akademik Resim Kursu ve Tiyatro Kursu açıyoruz. Merkezefendili hemşehrilerimiz sanatı seviyor ve ilgileri çok yüksek. Bizler de bu ilginin karşılığını vermek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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