Emre Sağlık, Denizlispor’la yola devam ediyor

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Denizlispor sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

A. Denizlispor, kulüple sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile yeniden anlaştığını duyurdu. Yeşil siyahlı ekip 24 yaşındaki sağ bek ile tesislerde 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'unda katılım sağladığı törenin ardından Sağlık, yeşil siyahlı formayı tekrardan sırtladı.

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