Merkezefendi'ye kazandırılan çocuk bakım evinin ilk minikleri mezun oldu

Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi’ne kazandırılan Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde eğitim alan minik öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı. Miniklerin heyecanına ortak olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlk mezunlarımızı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime destek olmak ve kadınlara istihdam sağlamak amacıyla Sevindik Mahallesi’ne kazandırdığı Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakım Evi’nde eğitimlerini tamamlayan beş yaşındaki minik öğrenciler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Mezuniyet heyecanı yaşayan minikler cübbelerini giyerek keplerini havaya attı. Başkan Doğan tarafından mezun olan öğrencilere diploma ve hediyeler verildi. Ardından mezuniyet pastası kesildi.



“Çocuklarımızın doğru eğitim almasını sağlıyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptıkları projelerle çocukların güvenle geleceğe hazırlandığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bizim bir sözümüz vardı. Özellikle kreş ihtiyacı olan ve kadınların daha yoğun çalıştığı mahallelerimizde kreşleri tek tek açacağız demiştik. İlk yapısal projemizi Sevindik Mahallemizde gerçekleştirdik. Muratdede Mahallemizdeki kreşimizi de bitirdik, kayıt almaya başlayacağız. Bu kreşlerimiz ile bir yandan ailelerimize destek olurken bir yandan da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğru eğitim almasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Öğrencilerimizi ve ailelerimizi kutluyorum”

Merkezefendi’de eğitimde fırsat eşitliği için çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Anneler ve babalar çocuklarının ilk mezuniyet heyecanını yaşıyor. Çocuklarımıza burada doğru düzgün eğitim verebildiysek kadınlarımızı mutlu edebildiysek bizim için ne mutlu. İki yıldır hizmet veren kreşimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün kreşimiz ilk mezunlarını verecek. Çocuklarımızı sadece ders anlamında değil her alanda eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencileri ve ailelerinin kutluyorum. Minik öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. Kreşimizin bağışçısına da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.