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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

67 yaşında torunu ile birlikte diplomasını aldı

İHA

67 yaşında torunu ile birlikte diplomasını aldı

Denizli’de 67 yaşında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümü’nden mezun olan Ali Rıza Ege, diplomasını torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı.

Pamukkale Üniversitesi’nde 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri tüm heyecanı ile devam ediyor. Törenlerin ikinci gününde Eğitim Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı. Pamukkale Üniversitesi 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri renkli karelere ev sahipliği yaparken, mezun öğrencilerin farklı hikayelerine de şahitlik ediyor. Bu örneklerden biri ise 67 yaşındaki Ali Rıza Ege oldu.

“Arkadaşlarım bana hiçbir zaman amca demediler”
Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümü’nden mezun olan 67 yaşındaki Ali Rıza Ege diplomasını torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı. Duygu ve düşüncelerini aktaran PAÜ mezunu Ali Rıza Ege şunları ifade etti: “Hayat üniversitesinden sonra ikinci üniversitem Pamukkale Üniversitesi oldu. Aslında gençlik yıllarımda 9 Eylül Üniversitesi Resim Bölümünü de kazanmıştım. Fakat o dönemde okuyamamıştım. Doğduğumdan beri resim yapıyorum, resim benim için bir tutku. Güzel bir eğitimöğretim dönemi yaşadım. Başta eşime bütün hocalarıma, torunlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım bana hiçbir zaman amca demediler, abi dediler, manevi olarak çok da destek oldular. Müteşekkirim” dedi.

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