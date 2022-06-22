Çameli’nde festival coşkusu için geri sayım başladı

– Denizli’de 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, 24 Ağustos 03 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çameli Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali programı belli oldu. 24 Ağustos Çarşamba günü kortej yürüyüşü ile başlayacak festival, 03 Eylül Cumartesi günü sona erecek. 11 gün sürecek festivalde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası Yarışmasının düzenleneceği festival, yurt içi ve dışından çok sayıda şampiyon paraşütçüyü ağırlayacak.



Ünlü sanatçıların yanı sıra yerel sanatçılar da sahne performansları ve çeşitli etkinliklerde festivale renk katacak. Ayrıca 24 Ağustos tarihinden itibaren kurulacak olan stantlarda, yöresel ürünler panayırı ve pazarı üretici ile tüketiciyi buluşturacak. 28 Ağustos 03 Eylül 2022 tarihleri arasında Yaylacık Dağı pisti, adrenalin tutkunu misafirlerini ağırlayacak.



Festival programının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Koronavirus salgını nedeniyle 2 yıl ara verdiğimiz 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, küçük, büyük herkesin doyasıya eğleneceği bir etkinlik olacak. Çameli’nin adına yakışır bir festivali daha gerçekleştirmek için festival komitesi ile birlikte çalışıyoruz. Bu yıl 24 Ağustos 3 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Festivalimizi dolu dolu kutlamayı hedefliyoruz. Tüm Denizlililerin yanı sıra yurt içi ve dışından da tüm misafirlerimizi festivalime davet ediyoruz” dedi.

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