Kale direğinin altında kalan Eren yaşama tutunamadı

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Denizli’de arkadaşlarıyla beraber halı sahada futbol oynarken üzerine devrilen kale direğinin altında kalan 14 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çivril ilçesinden ailesiyle beraber akrabalarını ziyaret etmek için gelen 14 yaşındaki Eren Işık, arkadaşlarıyla beraber halı sahada futbol oynamaya başladı. Tam bu esnada Işık, sallandığı kale direğinin altında kaldı. İlk müdahaleyi arkadaşlarının yapması ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Işık’ı ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz çocuktan acı haber geldi. Işık, kaldırıldığı hastanede kısa süre sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği halı saha ise kullanıma kapatıldı.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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