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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’dan gelen gençler, Denizli'nin tarihi ve kültürel dokusunu hissetti

İHA

Karaman’dan gelen gençler, Denizli'nin tarihi ve kültürel dokusunu hissetti

Farklı şehirde yaşayan lise düzeyindeki gençlerin, farklı şehirlerin doğal ve kültürel yapısını yerinde görmesini amaçlayan ‘‘AnadoluyuzBİZ’’ projesinde Karaman’dan Denizli’ye gelen 40 öğrenci, kentin tarihi ve kültürel dokusunu hissetti.

Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, kültür ve sanat alanlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinesinde devam ediyor. Etaplar halinde gerçekleşen ‘AnadoluyuzBİZ’ projesi ile daha önce farklı şehirlerden gençleri ağırlayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Karaman’dan gelen 40 öğrenciyi misafir etti.

Hafta boyunca Prof. Dr. Cevat Akşit Yurdunda misafir edilen gençler ilk olarak Denizli Bakırcılar Çarşısı ve Kaleiçi’ni ziyaret ederek Denizli esnafı ile tanıştı. Beyaz Cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kent Gezisi ile Denizli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı yakalayan gençler Denizli’nin güzide ilçesi Buldan’ı da ziyaret etti. Denizli’nin kuşbakışı muhteşem görüntüsünün tadını Pamukkale Seyir Tepesinde çıkaran gençler burada dağ zeplini gibi birçok aktiviteye katıldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinesinde Denizli’nin tarihini, kültürünü tanıtan AnadoluyuzBİz projesi ile gençler ilk olarak Denizli Vali Faut Atikle buluştu. Valilik binasında gençleri ağırlayan Atik gençlerle sohbet etti. Gençler daha sonra Çınar, Bayramyeri ve Çamlık’ta şehir turuna çıktı.

Karaman’dan şehrimize gelerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce misafir edilen gençler Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile de bir araya geldi. Başkan Örki ile Pamukkale ve Denizli hakkında sohbet eden gençler daha sonra Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın misafiri oldular. Rektörlük Binasında ağırlanan gençler Rektör Kutluhan’dan üniversite hakkında bilgi aldı.

Hafta boyunca yoğun bir programla Denizli’nin tarihi, doğal ve kültürel yapısı hakkında bilgiler edinen öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ağırlayan İl Müdürü Ömer İlman, gençlerle yakından ilgilendi. Gençlerle sohbet eden İlman, ‘AnadoluyuzBİZ’ projesinin yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli olması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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