500 kadın birlikte yoga yaptı Başkan Zolan, Dünya Yoga Günü’nde yoga yapan 500 kadını yalnız bırakmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yoga kurslarına katılan 500 dolayında kadın 21 Haziran Dünya Yoga Günü’nde yoga yaptı. Yoga yapan kadınları yalnız bırakmayan Başkan Osman Zolan, kadınların her zaman yanında olduklarını belirtti.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kurslarında yoga eğitimi alan 500 dolayında kadın ile Dünya Yoga Günü’nde bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Atletizm Sahası’nda düzenlenen programa Başkan Osman Zolan’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, eğitmenler ve yoga eğitimi alan kadınlar katıldı. Başkan Osman Zolan daha önce pilates ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini hatırlatarak, “Bugüne kadar hanımefendiler ile yaptığımız her proje başarıya ulaştı. Her davetimiz kabul gördü, yapılan işlerimiz muhteşem ve en üst seviyede oldu. Öncelikle pilates ile başlamıştık. Biliyorsunuz Denizli’miz bu alanda 4 bine yakın hanımefendi ile pilates yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti” ifadelerini kullandı.



“Aynı anlayış ve güzellikle yolumuza devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların her zaman yanlarında olduklarını ve tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Spor, sağlık demek, yoga stres atmak, sağlıklı kalmak aynı zamanda güç ve esneklik kazanmaktır. Bunun da ötesinde bu spor ruh ve bedenle ilgili uyumu ve bütünlüğü sağlıyor. Katkı sağlayan eğitmenlerimize, sizlere ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı anlayış ve güzellikle yolumuza devam edeceğiz. Siz isteyin, bizler yerine getirelim. Her türlü imkanı sizler için seferber etmeye hazırız"



Konuşmanın ardından matları Büyükşehir Belediyesince verilen kadınlar, yoga eğitmenleri eşliğinde yoga egzersizleri yaparak, keyif dolu anlar yaşadı.

