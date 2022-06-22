Pamukkale’de bir mahallede daha üstyapıda sona gelindi

Pamukkale Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi’nde ki üstyapı çalışmalarının yüzde 95’ini tamamladı.

Pamukkale ilçesinin en önemli öncelikleri arasında olan üstyapı sorununu mahalle mahalle çözen Pamukkale Belediyesi, bir mahalleyi daha tozdan, çamurdan kurtardı. Karşıyaka Mahallesi’nde devam eden üstyapı çalışmalarının yüzde 95’inin tamamlandığını bildiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin altyapısını tamamladığı mahallelerde başlattıkları üstyapı çalışmalarında bir bir sona geldiklerini söyledi. Pamukkale ilçesinin nüfus bakımından yoğun mahallelerinden biri olan Karşıyaka Mahallesi’nde toplamda 145 sokaktan 140 sokakta çalışmalar tamamlandı.



Pamukkale Belediyesi tarafından mahallelerine çok güzel bir yatırım yapıldığını ifade eden Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Gülmez, “Denizli Büyükşehir Belediyemiz tarafından 2 yıl önce altyapı çalışmaları başlamıştı. Altyapı tamamlanır tamamlanmaz Pamukkale Belediyemiz üstyapı çalışmalarına başladı. Tozdan, çamurdan şükürler olsun kurtulduk. Vatandaşlarımız artık rahat bir şekilde sokaklarımızda dolaşabiliyor, çocuklarımız toza çamura bulanmadan bisikletlerini sürebiliyor. Mahallemize yapılmış olan hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum bu hizmetlerden dolayı” dedi.



27 yıldır Karşıyaka Mahallesi’nde oturduğunu belirten Hakkı Kılıçkaya da “27 yıldır bu evde oturuyorum. Yıllardır yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmiyordu. Pamukkale Belediyesi mahallemizin sokaklarını yeniledi. Taş döşedi. Güzel oldu. Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Karşıyaka hakettiğine kavuştu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise tüm mahallelerde devam eden üstyapı çalışmalarını ivedilikle bitirmek için gayretle çalıştıklarını belirtti. Başkan Örki, “Pamukkale ilçemizi her bir köşesini aynı güzelliğe, ferahlığa kavuşturabilmek adına mahallelerimizde bir bir üstyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Karşıyaka Mahallemiz de bu güzelliği hak eden mahallelerimizden biri. Büyükşehir Belediyemiz öncelikle altyapı çalışmalarını tamamladı. Altyapısı yepyeni olan Karşıyaka Mahallemizin üstyapısını Pamukkale Belediyesi olarak ivedilikle tamamlayarak, Karşıyaka’yı hak ettiği güzelliğine kavuşturduk. Yüzde 95’ini tamamladığımız Karşıyaka Mahallemizde, 145 sokağımızdan 140’ında çalışmalarımız bitti. 196 bin m2 parke imalatı, 45 bin metre bordür ve 2 bin 250 ton asfalt imalatı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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