Ev tekstilinin dünya markası Denizli, Almanya Heimtextil Fuarına damga vurdu DTO Başkanı Uğur Erdoğan: “Pandemide ihracatı 4,6 milyar dolara çıkarttık" Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz: “Heimtextil Denizli tekstil camiasının yurtdışındaki en önemli buluşması” Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Türkiye’nin ev tekstili ihracatı 3 milyar doların üzerinde”

– Ev tekstilinde bir dünya markası olan Denizli, Almanya’da gerçekleştirilen Heimtextil 2022 Fuarı’na 40’dan fazla firma ile katılarak çıkarma yaptı.



Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili alanında dünyanın en büyük fuarı olan Heimtextil 2022, kapılarını ziyaretçilerine açtı. 2124 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuara 46 ülkeden bini aşkın firma katılıyor. Türkiye’yi farklı alanlarda 180'e yakın firmanın temsil ettiği fuarda ev tekstiline ilişkin çeşitli konferanslar da gerçekleştiriliyor.

Ev tekstili konusunda iddialı şehirlerden biri olan Denizli, 40’dan fazla firma ile yer aldığı fuarda adeta çıkarma yaptı. Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Necip Filiz ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin fuara katılarak firmaların stantlarını ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.



“Heimtextil Denizli tekstil camiasının yurtdışındaki en önemli buluşması”

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Necip Filiz, yaptığı açıklamada fuardaki stantları gezdiklerini belirterek, “Heimtextil Denizli tekstil camiasının yurtdışındaki en önemli buluşması. Bu açıdan buradaki firmalarımızın son ürünlerini görüyoruz. Aynı zamanda teknik tekstille ilgili Denizlili firmalarımızın yoğun bir katılımı var. Son derece güzel ürünleri sergiliyorlar. Denizli’nin standart ev tekstilinin dışında önemli adımlar attığını biz gururla görüyoruz” dedi. Yarın Berlin Teknik Üniversitesi Rektörlüğüyle bir görüşme yapacaklarını ifade eden Filiz, “Denizli’de teknik üniversite projemizle alakalı karşılıklı bir iyi niyet anlaşması ve görüşmesi yapacağız. Almanya'nın teknik bilimlerde ve mühendislikte geldiği noktayı bütün dünya biliyor. Denizli'de kuracağımız bu teknik üniversiteyle ilgili başta mühendislik bölümlerinin içeriği olmak üzere akademisyenlerin de transferi konusunda bir görüşmemiz olacak. Perşembe günü de ülkemize geri döneceğiz" diye konuştu.



“Pandemide ihracatı 4,6 milyar dolara çıkarttık"

Denizli'de teknik tekstile dönüşüm merkezi kurulduklarını belirten DTO Başkanı Uğur Erdoğan, yüksek teknolojik ürünlerin üretilebileceği, katma değerin yüksek olduğu bir sektöre geçişi sağlamak için ARGE merkezi oluşturduklarını da ifade etti. Mukavemeti yüksek ürünlere geçişin merkezini oluşturduklarını kaydeden Erdoğan, “Bu merkezimiz Türkiye’de toplam makine ve teçhizatların bir arada olduğu tek merkez” dedi. Fuarda 13 firmadan stant ve 30’a yakın katılımcıyla yer aldıklarını ifade eden Erdoğan, “Denizli’den toplamda da 100 kişilik heyetimizle, sayın milletvekilimizle, Ticaret Odası Meclis Başkanı ve yönetimiyle sanayicilerimizin, üreticilerimizin yanında olmak için buradayız. İyi geçti, verimli gidiyor. Bundan sonraki hedefimiz de teknik tekstille ilgili artık dünyanın dört bir tarafında olan fuarları Denizli Ticaret Odası olarak geliştirmek” şeklinde konuştu.



Denizli'nin korona salgını süresince ihracatta artış kaydettiğini anlatan Erdoğan, "Pandemi sürecinde ihracatı 3,5 milyar dolardan, 4,6 milyar dolara çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Denizli, 24 saat esasına göre çalışan bir şehir. Biz de milletvekilimiz, valimiz ve Büyük Şehir Belediye Başkanımızdan Denizli’de işimizin aksamaması noktasında gerekli izinleri aldık. Pandemi tedbirleriyle beraber iş yerlerimizi çalıştırdık. Yeni farklı sektörlere girdik. Mevcudun dışına çıkarak Denizli’de düne kadar üretilmemiş ürünlerimizi de bu pandemi sürecinde ürettik” diye konuştuk.



“Bilinirliği daha ileriye taşıma çabasındayız”

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise yaptığı açıklamada, Denizli’nin bir ev tekstili şehri olduğunu ifade ederek, “Dünyada havlu, çarşaf ve ev tekstili lazım olanlar mutlaka Denizli’yi tanıyor. Biz de bunu özellikle Turkish Towels projesi ile Amerika’da daha da yaygın hale getirme, bilinirliği daha ileriye taşıma çabasındayız. Sizin de gördüğünüz gibi Heimtextil Summer Special’deyiz. Normalde ocak ayında yapılan bu fuara Denizli’den her sene 70’in üzerinden katılımcı katılıyordu. Bu yaz sezonunda 32 firmamız burada var. Bunun haricinde stant açmasa da sektörün içerisinden pek çok arkadaşımız burada kendi toplantılarını, görüşmelerini yapıyorlar. Biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak Denizli ev tekstili üreticilerine yanında olmak, destek sağlamak için buradayız” dedi.



“Ev tekstili ihracatı 3 milyar doların üzerinde”

Denizli ihracatının 5 milyar dolara yaklaştığını ve geçtiğimiz sene içinde bu ihracatta yüzde 38 tekstil payı olduğunu belirten Memişoğlu, “Aslında Türkiye’nin birçok şehrindeki ev tekstili üreticilerinin Denizli’de mal ürettiğini düşünürsek ve Laleli’yi düşünürsek Türkiye’nin ev tekstili ihracatının 3 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu sektörün önemini bizlere gösteriyor. İddialı olduğumuz bu sektörde de her geçen gün yeni tasarımlarla, yeni markalarla daha fazla pazar payımızı genişletiyoruz. Denizli İhracatçılar Birliği olarak biz de 2 yıldır ev ve banyo tekstili tasarım yarışması yapıyoruz. Burada üniversitelilerimizi, firmalarımızı bir araya getirdik. Ortak sinerji oluşturduk, bu sinerji ile sektöre yeni tasarımcılar kazandırıyoruz. İnşallah bunun uzun yıllar devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.



Birçok ülkede Orta Asya’da, Orta Avrupa’da, Afrika ve Arap ülkelerinde Türk malı ürünlerinde pazar payının her geçen gün arttığını ifade eden Memişoğlu, buna fuarlarına da büyük katkısı olduğunu söyledi.

