Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı

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– A. Denizlispor, sözleşmesi sona eren kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı.



A. Denizlispor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İç transfer görüşmeleri çerçevesince, sözleşmesi sona eren kaleci Hüseyin Altıntaş ile anlaşmaya varan Denizlispor yönetimi, başarılı kaleci ile 1 yıllık daha sözleşme yeniledi.



Denizlispor’un tecrübeli file bekçisi Hüseyin Altıntaş, Kulüp Başkanı Mehmet Uz'la yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı.

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