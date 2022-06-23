Denizli’de hastalar için geliştirilen kumaş fuarın gözdesi oldu

Denizli’de teknik tekstil tasarım ve üretimi yapan firma tarafından 4 yıllık çalışma sonucu yatalak hastalar ve tekerlekli sandalyeye bağımlı omurilik felçlileri için geliştirilen ürün, Almanya’da düzenlenen Heimtextil Techtextil 2022 Fuarında ilgi gördü.



Bası yaralarını önleyici özelliğiyle yatalak hastalar ve tekerlekli sandalyeye bağımlı omurilik felçlileri için geliştirilen kumaştan dikilen yastık kılıfı, çarşaf, minder, kolluk, dizlik, topukluk ve çoraplar, Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Heimtextil Techtextil 2022 Fuarında tanıtıldı.



Geliştirilen kumaştan üretilen ürünlerin aşırı terleme şikayeti olanların da rahatlıkla kullanabileceğini anlatan teknik tekstil tasarımcısı Dr. İsa Dal, “Bu özel kumaş 4 yılda geliştirilen, yüksek teknolojili ve ödüllü tıbbi bir teknik tekstil ürünüdür. Aynı zamanda aşırı terleme rahatsızlığı olanların kullanabileceği üst sınıf yastık kılıfı ve çarşaftan oluşan bir tekstil ürünüdür. Bir alt tekstil katmanından ve yepyeni bir yüksek teknoloji elyafında tasarlanmış esnek bir üst kumaş katmanından oluşur. Bu kombinasyon daha iyi hava sirkülasyonu sağlar. Oluşan nem derhal emilir ve deriden çıkarılır. Geliştirdiğimiz kumaşımız pamuktan iki kat daha fazla nem çeker. Yüksek nefes alabilirliği sayesinde hızla teri uzaklaştırır. Hızlı kurur. yüzde100 pamuklu çarşaflara göre iki kat daha fazla ısı emilimi sağlar. Yüzde100 pamuklu tabakalara göre yüzde 30 daha yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Esnek üst kumaş, dolayısıyla daha az sürtünmeye neden olur. Kullanımı kolaydır ve yıkanabilir” dedi.

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