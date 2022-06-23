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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erasmuslu gençler Pamukkale’de buluştu

İHA

Erasmuslu gençler Pamukkale’de buluştu

Avrupalı gençler, Pamukkale Belediyesi’nin davetiyle Pamukkale’de buluştu. “Kadınlarla Güçlü Yarınlara” isimli Erasmus Gençlik Değişimi projesi çerçevesinde Romanya, Litvanya, Letonya ve Türkiye'den gençler Pamukkale Belediyesi’nin daveti üzerine Pamukkale'de bir araya geldi.

Erasmus+ programı çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje ile bir araya gelen Avrupalı gençler, Pamukkale Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelerini inceledi, ardından Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda Gençlik Vadisinde gönüllerince eğlendi. Ana konusu kadın olan ve girişimci kadınların desteklenmesi, güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde, yerel idarelerde kadınlara yönelik gerçekleştirilen projeleri inceleyen Avrupalı gençler, Pamukkale Belediyesi’nin daveti üzerine geldiği Pamukkale’ye ve belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarına hayran kaldılar.

Seyir Tepesine hayran kaldılar
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin davetlisi olarak, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Pamukkale Halk Eğitim Merkezi ile Pamukkale Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü kadınlara yönelik kişisel gelişim kursları sergisini gezen Romanya, Litvanya, Letonya ve Türkiye'den gençler, serginin ardından Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nı incelediler. Sergide gençlere eşlik eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi’nin kadınlara yönelik gerçekleştirdiği projeler hakkında da detaylı bilgiler vererek, ilerleyen zamanlarda gerçekleştirecekleri projeleri aktardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kadınlarımız, bir ülkenin kalkınmasında gereken önemli ekonomik, sosyal değişimlerin hayata geçirilmesinde kilit noktadadırlar. Bu bilinçle, Pamukkale Belediyesi olarak kadınlarımıza her alanda desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

20 kişilik ekiple Denizli’ye gelen İzmirli gençlerden Barış Çayırlı, “Kadın teması altında gerçekleşen, girişimci kadınların desteklenmesi, güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde Romanya, Litvanya, Letonya ve Türkiye'den geldik. Pamukkale Belediyesi’nin desteğiyle bugün kadınlara yönelik kişisel gelişim kursları sergisini gezdik. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin davetlisi olarak geldiğimiz Pamukkale’ye ve belediyemizin kadınlara yönelik projelerine hayran kaldık. Seyir Tepesi gerçekten muhteşem bir park olmuş” dedi.

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