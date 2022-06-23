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Frankfurt'ta önemli isimler Almanya pazarını anlattılar DTO Başkanı Erdoğan: “Denizli'miz teknik tekstilin de lideri olacak”

İHA

Frankfurt'ta önemli isimler Almanya pazarını anlattılar DTO Başkanı Erdoğan: “Denizli'miz teknik tekstilin de lideri olacak”

Denizli Ticaret Odası (DTO), Heimtextil & Techtextil Fuarı çerçevesinde Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası (TDIHK) iş birliğiyle gerçekleştirilen Katma Değerli Tekstil Yolunda Almanya Pazarı toplantısını Frankfurt'ta gerçekleştirdi. İkili görüşmelerin de olduğu toplantıda konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projemizi başlattık. Paydaşımız olan üyelerimizi, firmalarımızı da bu sene ilk kez buradaki fuara getirdik” dedi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve beraberindeki Denizli heyeti, Heimtextil Techtextil Fuarı’nda DTO'nun Denizli’de Teknik Tekstil’e Dönüşüm projesi çerçevesinde hazırladığı Denizli Teknik Tekstil Kümesi standını ziyaret ederek, firmaların temsilcileriyle buluştu. Sektörleri ve fuar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Stant açan firmalar, Başkan Erdoğan’a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Teknik tekstille ilgili girişimlerinin zamanla daha ticari bir hale geleceğini umduklarını söyleyip, bu sektörde güçlü var olmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler. Başkan Erdoğan da başarılarının artarak devamını diledi. Denizli Ticaret Odası’nın Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projesi çerçevesindeki heyet, 2124 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenen Heimtextil Techtextil Fuarı’nda stant açan Denizlili firmaları ziyaretinin ardından Katma Değerli Tekstil Yolunda Almanya Pazarı Toplantısı’na katıldı. Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın yanı sıra Denizli Milletvekili Şahin Tin, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, DTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Necip Filiz, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Ahmet Taş, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan ile Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ile TDIHK ve DTO üyesi iş insanları ile basın mensupları katıldı.

“Denizli’de teknik tekstile dönüşüm projemiz, tekstilcilerimize çağ atlatacak“
Toplantıda konuşan Başkan Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği tarafından 5 milyon euroluk hibe almaya hak kazanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri ile hayata geçirdikleri Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Denizli’yi dokumanın anavatanı, tekstilin başkenti ve ev tekstilinin mucidi olarak nitelendirdi, “Yakın gelecekte, bu çabalarımızla teknik tekstilin de lideri haline gelecektir. Sanayiye yön verecek, tekstilciye çağ atlatacak büyük bir projeyle, Denizli’de yine bir ilke imza attık. Denizli Ticaret Odası olarak, üyelerimizin dokumacılık ve havlu bornoz üretiminde binlerce yıldır edindiği tecrübe, bilgi ve birikimlerine artı bir değer daha katmak istedik. Ürünlerinin katma değerini artırarak üreticilerimize ve ihracatçımıza daha fazlasını kazandırmak amacıyla Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projemizi hazırladık. Avrupa ve Türkiye’de teknik tekstille ilgili makine ve teçhizatın tamamının bir arada olduğu tek merkez bizimkisi. Yani artık ArGe çalışmalarımız için Amerika Birleşik Devletleri veya başka ülkelere gitmeye gerek kalmayacak. Amacımız Denizli’mizin ve ülkemizin sektörlerini güçlü kılmak, ihracatımızı artırmak, istihdamımıza katkı vermek, dolayısıyla da sosyal yaşama olumlu etki etmektir” diye konuştu.

“Sanayide kümelenme çalışmaları yapıyoruz”
Başkan Erdoğan, sanayide kümelenme çalışmaları yaptıklarını da açıkladı. Erdoğan, “Aynı, tamamlayıcı ya da benzer iş kolundaki, birbirleriyle iş birliği yapabilecek üretici işletmelerimizle onları destekleyici iş alanlarındaki firmalarımızı ve kurumlarımızı bir araya getiriyoruz. İş birliği, güç birliği oluşturuyoruz. Yeni bir iş anlayışı ile iş yapış şekli kazandırarak, yeni iş alanlarının ve yeni kurulacak işletmelerin önünü açmak, bu yöndeki ivmemizi hızla yükseltmek istiyoruz. Yeni fikirler ile tasarımları olanlar, Teknik Tekstil Merkezi’mizden faydalanabilecekler. İsteyenler, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizde, yeni fikirler ile tasarımların numunelerini elde etmek için çalışılabilecekler” dedi.

“Fuarlar sayesinde ihracatçı KOBİ’lerimizin sayısı hızla artacaktır”
Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası olarak, üyelerini dünyanın en büyük fuarlarına götürdüklerinin de altını çizdi. Erdoğan, “Yurt içi ve yurt dışı fuarları, göreve geldiğimiz günden bu yana çok önemsiyoruz. Bugüne kadar, dünyanın önde gelen uluslararası ve bölgesel tüm fuarlarına çeşitli sektörlerdeki binlerce üyemizi gönderdik. Fuar organizasyonları boyunca ekiplerimizle eşlik ettik. İnanıyorum ki, üyelerimiz buralardan edindikleriyle, daha rekabetçi bir hale gelecekler. Sınırlar ötesine hatta tüm dünyaya açılacaklar. Yine bu sayede, ihracatçı KOBİ’lerimizin sayısı hızla artacaktır. Bizler, üyelerimiz için varız… Onlar, her şeyin en güzeline ve en iyisine layıklar. Bu duygularla, çok daha fazla çalışacak, üretecek, ülkemize hizmet edecek, ihraç edecek, kazanacak ve kazandıracağız. Frankfurt’taki bu fuara, aylarca süren bir hazırlıktan sonra geldik. Denizli’den bu yıl Heimtextil Fuarı’na 50’ye yakın firmanın yanı sıra ilk kez teknik tekstille ilgili 12 firmamız da DTO ve AB desteğiyle stant açtı. Ayrıca ziyaret ve iş görüşmeleri yapmaları amacıyla 100 firmamız ile üyemizi de Denizli’den Almanya’ya getirdik. Denizli Ticaret Odası bünyesindeki 30 meslek komitemizi de yine bundan sonraki fuarlara da göndermek istiyoruz” diye konuştu.

Almanya pazarını anlattılar
Açılış konuşmalarının ardından Katma Değerli Tekstil Yolunda Almanya Pazarı Toplantısı’na geçildi. Toplantıda konuşma yapan önemli isimler, Almanya pazarı ile ilgili bilgi verdi, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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