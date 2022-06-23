Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı

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DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sona eren kalecimiz Hüseyin Altıntaş'la anlaşmaya vararak 1 yıllık sözleşme yeniledi. Tecrübeli kaleci kulüp başkanımız Mehmet Uz'la yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Altyapıdan yetişen 27 yaşındaki file bekçisi geçen sezon 4 lig, 1 de kupa maçında görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2022-06-23 13:56:28



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