Merkezefendi'nin oyuncuları kapışılıyor

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DENİZLİ, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon ilk yılını geçirip yeni sezon öncesi kadrosunu değiştirme kararı alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin oyuncuları transferde gözde oldu.

Gard Eugene German'ın Çin'e transfer olduğu Merkezefendi'de uzun forvet Nate Sestina ve pivot Emircan Koşut, Türk Telekom'a imza attı. Hakan Yapar ve Yiğitcan Turna ise Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum'un yolunu tuttu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-06-23 13:56:04



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