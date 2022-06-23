Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, 8 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fil, gergedan, zürafa ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait 15 farklı fosil bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında; Pamukkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi'nden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan oluşturulan ekip, 5 yıl önce Denizli'nin Beyağaç ve Tavas ilçelerinde fosil bulmak için yüzey araştırması başlattı. Çalışmalarla 7 ile 9 milyon yıl öncesine ait fil ve karıncayiyen fosilleri bulundu. Ayrıca aynı bölgede daha önce de zürafa, sırtlan, ceylan ve at fosillerine rastlanıldığı belirtildi. Aynı ekip ayrıca Merkezefendi ilçesinde de çalışmalar yaptı. İncelemede Pleistosen dönem olarak adlandırılan çağda 1,2 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen mamut fosili tespit edildi.

Ekip, son olarak 8 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen fil, gergedan, zürafa ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait 15 farklı fosil türü daha buldu. Fosiller, envantere alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-23 16:26:11



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