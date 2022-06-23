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Cani eski kocaya iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis talebi

İHA

Cani eski kocaya iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis talebi

Denizli’de ellerini bağladığı eski eşini çocuğunun gözü önünde öldüren şahıs hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası talep edildi.
Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman A.'nın yargılanmasına Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın 5'inci duruşmasına Fatma Kovan’ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve ailenin avukatları katıldı.
Sanık Osman A.’nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada acımasızca eski eşini öldüren Osman A.’nın haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Aynı zamanda müşterek çocuk S.A. dinlendiği zaman annesinin ellerinin iple bağlandığı ve bu tespite ilişkin fotoğraflarda ip izi olduğu belirtildi. Sanık müdafileri açıklanan mütalaanın ardından savunma için süre isterken, dava 6 Eylül tarihine ertelendi.

“Fatma Kovan için çok üzgünüz”
Dava için adliye önünde toplanan kadınlar adına bir açıklama yapan Ayşegül Odabaşıoğlu, “Denizli’de boşandığı eski eşi tarafından sırtından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 25 yaşındaki Fatma Kovan kocası tarafından katledildi. Fatma Kovan için çok üzgünüz. Hayatının baharında genç bir kadının yaşama hakkı elinden alındı. Bu cinayetin 7 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde meydana gelmesi bile katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektirmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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