PAÜ’de Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü kurulmasına onay verildi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan PAÜ 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenlerinin dördüncü gününde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada beklenen müjdeyi verdi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, törende yaptığı konuşmada “Tekstil ve Moda Tasarım şehri Denizli’mizin yıllardır beklediği Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde YÖK tarafından kabul edildi. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümümüzün şehrimize, iş dünyasına, sanayimize ve tekstil sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gerçekleştirdi.

Konuşmasında, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne yeni açılacak olan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünü müjdeleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bende özel bir yeri var. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile kurduğumuz bu özel bağı yaptığımız çalışmalarda birlikte gördük ve yaşadık. Çok kadar içten ve samimi bir kadrosu var. Her zaman ne talep ettiysek yaptılar. Sizlerin nezdinde kendilerine çok teşekkür ediyorum. Rektörlük görevine geldiğim ikinci gün Denizli tekstil şehri ve en büyük ihtiyacının moda tasarımı olduğunu ve bunun yıllardır eksikliğini yaşadığını öğrendik. Moda tasarım ünitelerinin olmaması, bu ihtiyacın dışarıdan giderilmesi çok zordu. Bunun için de bizden bu konu üzerine çalışılması istendi. Nitekim, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin tasarım alanında bu bölümün kurulması için üç defa müracaat ettik. Ne tevafuktur ki bugün buraya gelirken, bu güzel haberi aldık. Evet, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ve Tekstil ve Moda Tasarımı Ana Bilim Dalı Yükseköğretim Kurumumuz tarafından kabul edildi. Üniversitemize, İlimize ve Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin değerli hocalarının çok büyük emeği var. Denizli ile bütünleşmiş bir Üniversite olarak bizi kırmayan ve bu konuda en büyük maddi desteği veren Denizli Tekstil ve Giyim Sanayi Derneği’ne buradan çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün açılması için burs verilmesi gerektiğini söylediler. Mezunlarına iş istihdamı garantisi verilmesi gerektiğini söylediler. Denizlimiz zaten bu durumlar çoktan aşmış durumda. Bunları kabul ettiler, imza attılar. Bu kabulün en büyük sebebi de budur. Kendilerine yeniden teşekkürlerimi sunuyorum. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimiz ile tanışmadan önce mimarlık mesleği ile ilgili çok hayal kuramıyordum. Sadece ve sadece Mimar Sinan’ın yapmış olduğu eserlerle tarihi bir rolü olduğuna inanıyordum. Ne zaman Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin öğrencileri Üniversitemizin düzenlediği İstiklal Marşı’nın 100. Yıl Etkinliklerinde İstiklal Marşı’nın Soyut Mekânları Sergisi’ni gerçekleştirdi, o gün anladım ki mimarlık aslında bir sanatmış. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimiz doğuştan sanatçı. Bugün daha iyi anladık öğrencilerimizin sanat sanatın ne olduğunu. Sizlerle gurur duyuyorum. Pamukkale Üniversitesi aynı zamanda mistik bir üniversitedir. Bu mistizm de yine İstiklal Marşı’mızdan kaynaklanıyor. Kampüsümüzde Mehmet Akif Ersoy koordinatları, İstiklal Marşımızın koordinatları Cumhuriyetimizin koordinatı hocalarımız tarafından bulunup esere dönüştürüldü. Bunu da Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin hocalarından çok sağ olsun Dr. Öğretim Üyesi Özgü Hafızoğlu hocamız sayesinde bu büst yapıldı. Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz adına kampüsümüzde kalıcı bir eder bıraktılar. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin en önemli özelliklerinden biri şehir ile bütünleşme çünkü vizyonumuz ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ olduğu için Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Denizli’nin problemlerinden kendini uzak tutamaz. Denizli de mimarlık adına şehircilik adına peyzaj mimarisi adına yapılacak bir şeyler var ise üzerine düşeni yapması gerektiği noktasında ben çok gurur duyuyorum. Bu konuda gerçekten şehirle bütünleşmiş bir fakültedir. Dolayısıyla başta Dekanımız Prof. Dr. Murat Zengin hocamız ve tüm fakültedeki öğretim üyeleri hocalarımı kutluyorum. Ben eminim gün gelecek maddi zorlukların aşıldığı en yakın zamanda Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz kendi binasında da eğitim öğretim yapacak inşallah. Bugün buradan mezun olan genç mimarlarımıza sanat hayatlarında başarılar dilerken ortaya çıkarttıkları eserlerde derin anlamlar olmasını diliyorum. Mezuniyet törenimizin ve mezunlarımızın Denizli’mize, ülkemize, dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından tören Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden mezun olan 200 öğrenciye diploma takdimleri ve mezun öğrencilerin keplerini atması ile sona erdi.

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