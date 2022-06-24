PAÜ’de Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü kurulmasına onay verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ’de Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü kurulmasına onay verildi

İHA

PAÜ’de Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü kurulmasına onay verildi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan PAÜ 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenlerinin dördüncü gününde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada beklenen müjdeyi verdi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, törende yaptığı konuşmada “Tekstil ve Moda Tasarım şehri Denizli’mizin yıllardır beklediği Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde YÖK tarafından kabul edildi. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümümüzün şehrimize, iş dünyasına, sanayimize ve tekstil sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gerçekleştirdi.
Konuşmasında, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne yeni açılacak olan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünü müjdeleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bende özel bir yeri var. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile kurduğumuz bu özel bağı yaptığımız çalışmalarda birlikte gördük ve yaşadık. Çok kadar içten ve samimi bir kadrosu var. Her zaman ne talep ettiysek yaptılar. Sizlerin nezdinde kendilerine çok teşekkür ediyorum. Rektörlük görevine geldiğim ikinci gün Denizli tekstil şehri ve en büyük ihtiyacının moda tasarımı olduğunu ve bunun yıllardır eksikliğini yaşadığını öğrendik. Moda tasarım ünitelerinin olmaması, bu ihtiyacın dışarıdan giderilmesi çok zordu. Bunun için de bizden bu konu üzerine çalışılması istendi. Nitekim, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin tasarım alanında bu bölümün kurulması için üç defa müracaat ettik. Ne tevafuktur ki bugün buraya gelirken, bu güzel haberi aldık. Evet, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ve Tekstil ve Moda Tasarımı Ana Bilim Dalı Yükseköğretim Kurumumuz tarafından kabul edildi. Üniversitemize, İlimize ve Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin değerli hocalarının çok büyük emeği var. Denizli ile bütünleşmiş bir Üniversite olarak bizi kırmayan ve bu konuda en büyük maddi desteği veren Denizli Tekstil ve Giyim Sanayi Derneği’ne buradan çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün açılması için burs verilmesi gerektiğini söylediler. Mezunlarına iş istihdamı garantisi verilmesi gerektiğini söylediler. Denizlimiz zaten bu durumlar çoktan aşmış durumda. Bunları kabul ettiler, imza attılar. Bu kabulün en büyük sebebi de budur. Kendilerine yeniden teşekkürlerimi sunuyorum. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimiz ile tanışmadan önce mimarlık mesleği ile ilgili çok hayal kuramıyordum. Sadece ve sadece Mimar Sinan’ın yapmış olduğu eserlerle tarihi bir rolü olduğuna inanıyordum. Ne zaman Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin öğrencileri Üniversitemizin düzenlediği İstiklal Marşı’nın 100. Yıl Etkinliklerinde İstiklal Marşı’nın Soyut Mekânları Sergisi’ni gerçekleştirdi, o gün anladım ki mimarlık aslında bir sanatmış. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimiz doğuştan sanatçı. Bugün daha iyi anladık öğrencilerimizin sanat sanatın ne olduğunu. Sizlerle gurur duyuyorum. Pamukkale Üniversitesi aynı zamanda mistik bir üniversitedir. Bu mistizm de yine İstiklal Marşı’mızdan kaynaklanıyor. Kampüsümüzde Mehmet Akif Ersoy koordinatları, İstiklal Marşımızın koordinatları Cumhuriyetimizin koordinatı hocalarımız tarafından bulunup esere dönüştürüldü. Bunu da Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin hocalarından çok sağ olsun Dr. Öğretim Üyesi Özgü Hafızoğlu hocamız sayesinde bu büst yapıldı. Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz adına kampüsümüzde kalıcı bir eder bıraktılar. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin en önemli özelliklerinden biri şehir ile bütünleşme çünkü vizyonumuz ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ olduğu için Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Denizli’nin problemlerinden kendini uzak tutamaz. Denizli de mimarlık adına şehircilik adına peyzaj mimarisi adına yapılacak bir şeyler var ise üzerine düşeni yapması gerektiği noktasında ben çok gurur duyuyorum. Bu konuda gerçekten şehirle bütünleşmiş bir fakültedir. Dolayısıyla başta Dekanımız Prof. Dr. Murat Zengin hocamız ve tüm fakültedeki öğretim üyeleri hocalarımı kutluyorum. Ben eminim gün gelecek maddi zorlukların aşıldığı en yakın zamanda Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz kendi binasında da eğitim öğretim yapacak inşallah. Bugün buradan mezun olan genç mimarlarımıza sanat hayatlarında başarılar dilerken ortaya çıkarttıkları eserlerde derin anlamlar olmasını diliyorum. Mezuniyet törenimizin ve mezunlarımızın Denizli’mize, ülkemize, dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”
Konuşmaların ardından tören Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden mezun olan 200 öğrenciye diploma takdimleri ve mezun öğrencilerin keplerini atması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cani eski kocaya iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis talebi
YEREL HABERLER Cani eski kocaya iyi hal indirimi uygulanmaksızın ...
Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu
Merkezefendi’de yol çalışmaları bayrama kadar bitecek Başkan Doğan: "Merkezefendi’mizi güzelleştirmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"
YEREL HABERLER Merkezefendi’de yol çalışmaları bayrama kadar ...
Kale bir imza ile iki güzelliğe birden kavuşacak Denizli Büyükşehir’den jandarmaya yeni bina, Kale’ye meydan Başkan Zolan: “Bir imza ile iki güzelliğe kavuşuyoruz”
YEREL HABERLER Kale bir imza ile iki güzelliğe birden ...
Merkezefendi'nin oyuncuları kapışılıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin oyuncuları kapışılıyor
Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı
YEREL HABERLER Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı
Frankfurt'ta önemli isimler Almanya pazarını anlattılar DTO Başkanı Erdoğan: “Denizli'miz teknik tekstilin de lideri olacak”
YEREL HABERLER Frankfurt'ta önemli isimler Almanya pazarını ...
Denizli Büyükşehir personeli işaret dili öğreniyor
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir personeli işaret dili öğreniyor
Erasmuslu gençler Pamukkale’de buluştu
YEREL HABERLER Erasmuslu gençler Pamukkale’de buluştu
Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coşacak
YEREL HABERLER Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coşacak
Çanta alışverişi için yol ortasında yan yana duran iki sürücü kazaya davetiye çıkardı Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yolun ortasında duran iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Çanta alışverişi için yol ortasında yan yana duran ...
Sadakatsizlik ağır tahrik kabul edildi Hafize Kurban cinayetinde 24 hapis cezası verilen koca, yeniden yargılanacak
YEREL HABERLER Sadakatsizlik ağır tahrik kabul edildi Hafize Kurban ...
18 maçtır yenilmeyen Yeşilçınar şampiyon oldu
YEREL HABERLER 18 maçtır yenilmeyen Yeşilçınar şampiyon oldu
Dağ arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Dağ arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
Denizli’de hastalar için geliştirilen kumaş fuarın gözdesi oldu
YEREL HABERLER Denizli’de hastalar için geliştirilen kumaş fuarın ...
Denizli’den Almanya Heimtextil Fuarında teknik tekstil atağı DTO Başkanı Uğur Erdoğan: “Denizli’de teknolojisi ve katma değeri yüksek ürünlere geçişi sağlayacağız”
YEREL HABERLER Denizli’den Almanya Heimtextil Fuarında teknik ...
Yargıtay, eşini öldüren kocaya verilen 24 yıl hapis cezasını bozdu
YEREL HABERLER Yargıtay, eşini öldüren kocaya verilen 24 yıl hapis ...
Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı
Yürüyüşe çıkan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Yürüyüşe çıkan yaşlı kadın, otomobilin çarpması ...
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
YEREL HABERLER Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Halı sahada üzerine kale direği devrilen Eren, toprağa verildi
YEREL HABERLER Halı sahada üzerine kale direği devrilen Eren, ...
Ev tekstilinin dünya markası Denizli, Almanya Heimtextil Fuarına damga vurdu DTO Başkanı Uğur Erdoğan: “Pandemide ihracatı 4,6 milyar dolara çıkarttık" Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz: “Heimtextil Denizli tekstil camiasının yurtdışındaki en önemli buluşması” Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Türkiye’nin ev tekstili ihracatı 3 milyar doların üzerinde”
YEREL HABERLER Ev tekstilinin dünya markası Denizli, Almanya ...
Sünnetin doğumdan sonraki ilk 2 yılda yapılması daha uygun Okulların kapanmasıyla sünnet olma hızlandı
YEREL HABERLER Sünnetin doğumdan sonraki ilk 2 yılda yapılması daha ...
Denizli OSB ‘teknik üniversite’ için Almanya’da temaslarda bulunuyor Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz: "Mühendislik anlamında gelişmiş bir ülke olan Almanya’nın mühendislik ve teknik bilimlerdeki üniversite müfredatlarını transfer etmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Denizli OSB ‘teknik üniversite’ için Almanya’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.