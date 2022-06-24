Yenilgisiz şampiyon İstiklalspor, süper lige çıktı

Denizli Süper Amatör Lig Yükselme A Grubu maçlarının 4. haftasında Bereketlispor’u 10 mağlup eden B.B. İstikalspor, 20222023 sezonunda Denizli Süper Amatör Ligi’nde mücadele etmeye kazanan ikinci takım oldu.



Denizli Süper Amatör Lig Yükselme A Grubu maçlarının 4. haftasında Bereketlispor’u Murat Acar’ın kaydettiği gol ile10 mağlup ederek maçların bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden B.B. İstikalspor’da büyük sevinç yaşanıyor. Mavi kırmızılılar 20222023 sezonunda Denizli Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek. Klasman grubunda oynadığı 14 maçın yanı sıra yükselme grubu maçında oynadığı 4 maçı da kazanarak şampiyon olan ve 18’de 18 yapan B.B. İstiklalspor’da büyük gurur ve sevinç yaşanıyor.



"Gerçekten gençler çok iyi mücadele ettiler"

Ligi ve şampiyonluğu değerlendiren B.B. İstiklalspor’un genç çalıştırıcısı Melih Özbudak sezon başında konan hedefe ulaştıkları için sevinçli ve gururlu olduklarını belirterek, “Çok güzel maç oldu rakibimizi tebrik ediyorum. Bizim için büyük mutluluk. Amatör takımda görev aldığımın ilk yılında şampiyon olduk. Ben de böylece ilk şampiyonluğumu yaşadım çok mutluyum. Bu fırsatı bana verdikleri için İstiklalspor’un değerli yönetimine çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar istekli oynayan Bereketlispor’u tebrik ediyorum. Gerçekten gençler çok iyi mücadele ettiler. Bu sezon oynadığımız en zorlu maç oldu. Denizli Futbol İl Temsilcimiz her zaman hakemleri eleştirmememizi ister. Ancak ben bu gün eleştireceğim. Bu gün maçın başından sonuna kadar hiç de adil bir maç yönetmedi. Ama yine de emeğine sağlık” dedi.



“Hedefimiz 3. Lig”

Kulüp Başkanı Tolga Erdey’de takımını kutladığını belirterek, “Sezon başında konan şampiyonluk hedefine yenilgisiz bütün maçları kazanarak ulaştık. Bu zaman zarfında çok emek harcadık, çok zaman harcadık. Maddi manevi bu kulübe destek olan bütün yöneticilerime, futbolcularıma bu büyük taraftara hepsine teşekkür ediyorum. Bu gün gerçekten çok sevinçliyim. İnşallah ilerideki hedefimiz her sezon bir üst lige çıkarak bu takımı 3’üncü lige çıkarmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

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